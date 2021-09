Maigrir sans régime : découvrez ces astuces incroyables pour perdre du poids !

Vous désirez perdre quelques kilos, mais vous imposer un régime alimentaire particulier vous semble un peu radical ? C’est évident, d’autant plus qu’il n’est pas aisé de perdre d’un seul coup ses habitudes nutritionnelles. Heureusement qu’il existe d’autres astuces simples et pratiques pour vous aider à maigrir. Nous vous emmenons à leur découverte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par amélimélo (@amelief00)

Adopter une chrono-nutrition

La chrono-nutrition est une méthode fiable pour vous permettre de maigrir en mangeant seulement à des intervalles réguliers. Il s’agit, en effet de respecter votre horloge biologique qui d’ailleurs, est d’utilité pour le bien-être général et notamment quand vous souhaitez éliminer un excédent de poids. La règle consiste simplement à trouver les bons horaires pour les repas en partant de l’heure de réveil. Comment cela se passe ?

Après être réveillé, prenez un petit-déjeuner gras dans l’heure qui suit. Entre les 4 et 6 heures qui vont suivre, faites place à un déjeuner dense, constitué de protéines. 5 heures environ plus tard, un goûter sucré comme un fruit peut être convenable. À la fin de la journée, et après toutes vos activités, préférez un dîner léger.

Il pourrait arriver que votre chrono-nutrition rencontre un obstacle à cause d’un réveil tardif ou d’une soirée festive ; réajustez-la de manière à ce que les écarts soient pris en compte.

Prenez le temps de broyer les aliments

Ce conseil est valable pour tous, que vous soyez en quête de perte de poids ou non. De gros morceaux engloutis sans une bonne mastication ne rassasient pas. Prenez tout le temps qu’il faut pour vous installer confortablement. Avec le calme autour, faites l’effort de poser la fourchette entre deux bouchées.

Une bonne mastication vous garantit une déglutition facile. Vous aurez ainsi le temps de savourer le repas. De même, la digestion sera facilitée et vos rations alimentaires diminueront.

Préférer les repas fat-maisons

En optant pour ce type de repas, vous arrivez à cuisiner par vous-même et de ce fait, vous contrôlez réellement ce qui entre dans votre alimentation et arrivez à doser selon vos besoins. De plus, si éventuellement le processus de votre amaigrissement rencontre des obstacles, vous n’en tiendrez plus l’alimentation pour responsable.

Entourez-vous du nécessaire : cuiseur-vapeur, papillotes en silicone, presse-purée, blender. Procurez-vous des aliments comme les herbes aromatiques, les topinambours, les crustacés, les pommes de terre, etc.

Appliquez-vous à cuire vos propres mets. Ils seront sans doute meilleurs pour votre santé et tiendront compte de votre désir d’amaigrissement mieux que les plats livrés, souvent riches en sucre et en sel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tarek | COACH PERTE DE POIDS (@recettes.fitness.express)

Dormir convenablement

Les suppositions font souvent état de ce que, moins de sommeil provoque une perte considérable de poids. Ceci n’est pas tout à fait indiscutable, car une étude scientifique a mis en évidence la relation entre le manque de sommeil et l’indice de la masse corporelle.

Il s’avère que plus, on manque de sommeil, plus la masse corporelle augmente. Cela s’explique en effet, par une forte production de ghrélines, une hormone qui stimule l’appétit lorsqu’on dort moins. Cependant, dormir convenablement ne veut pas dire passer toute la journée dans son lit cocon.