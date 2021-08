Mains baladeuses au Festival du film d’Angoulême : Karin Viard prise sur le fait !

La pandémie du Coronavirus continue de faire rage et de muter au fil du temps. Malgré cela, l’univers, du cinéma, quant à lui, poursuit son quotidien avec précaution. C’est ainsi qu’à l’occasion du festival du film d’Angoulême, la comédienne Karin Viard a porté un geste déplacé à l’endroit d’une journaliste. Prise sur le fait, cet acte semble ne pas réjouir de nombreux internautes de même que la Charente libre.

Un acte déplacé de Karin Viard

L’actrice française Karin Viard a été invitée au festival du film Francophone afin de présenter le film intitulé « L’origine du monde », réalisé par Laurent Lafitte.

À cette occasion, la comédienne s’est laissé emporter dans un comportement qualifié de déplacé à l’endroit d’une journaliste. Elle aurait mis une fessée à cette dernière qui la précédait dans le hall du cinéma. Une attitude qui semble pourtant, ne pas la gêner, car elle se dit ne pas avoir pu résister à de si belles fesses de la journaliste.

Hormis cela, la Charente libre, affirme que l’actrice est revenue à la charge, tout en demandant à la journaliste, si, elle pouvait remettre l’acte précédemment posé. Encore faut-il espérer que Karin Viard ne se sert pas d’un buzz pareil pour la promotion du long-métrage « L’origine du monde ».

Un film dont la sortie est prévue pour le 15 septembre 2021. Et cela, encore moins pour le film « Les Fantasmes », actuellement à l’affiche.

La comédienne Karin Viard

Karin Viard est une actrice française, née le 24 juin 1966 à Rouen (Seine-Maritime). Elle a été révélée dans les années 1990, et compte aujourd’hui, plusieurs récompenses à son actif. Mariés à Laurent Machuel pendant de nombreuses années, ils eurent deux filles. La première Marguerite est née en 1998 et la seconde Simone est née en 2000.

Après sa séparation avec le père de ses enfants, Karin Viard, semble avoir maintenant retrouvé le sourire dans les bras de Manuel Herrero. Ce dernier, qui a déjà partagé sur son compte Instagram, plusieurs moments de complicité avec l’actrice, est un réalisateur et adepte d’activités sportives.

Il a cependant eu la possibilité de parcourir le monde, allant ainsi, à la découverte des cultures à travers la thématique du sport. Et cela, pour l’émission les Nouveaux Explorateurs de Canal+.

Karin Viard : mouvement #Metoo

Il faut noter que le comportement fanatique de la comédienne n’est pas resté inaperçu, car cela va en totale contradiction avec ses propres convictions.

En effet, Karin Viard, s’est très souvent exprimé sur le mouvement « Metoo ». À ce titre, elle espérait d’ailleurs, que le mouvement puisse apporter plus de parités dans l’univers du cinéma, que ce soit aussi devant ou derrière la caméra.

Hormis cela, la comédienne avait fait part en 2017, à la rédaction de aufeminin, le harcèlement de rue et les agressions sexuelles qu’elle avait subies dans le passé. Encore plus précisément lorsqu’elle s’est installée à Paris. Il faudrait donc noter qu’en plus d’être très problématique, le comportement de Karin Viard ne convient absolument pas à ce qu’elle défend dans ce cadre-ci.

Ainsi, la préoccupante question, reste de savoir, si, celle-ci a posé l’acte pour dénoncer un fait, ou est-ce qu’il s’agit juste de l’humour lourd et déplacé.