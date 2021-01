Mains sèches : la meilleure astuce pour les soigner et les réparer de manière naturelle

Pour éviter d’avoir les mains sèches, l’hydratation reste la meilleure solution, mais tous les produits ne sont pas réjouissants. Nous vous conseillons d’utiliser ce sérum puisqu’il fait des merveilles. Cette texture n’est pas toujours appréciée par les femmes et les hommes, mais la pénétration est beaucoup plus efficace. Il faut également appliquer un produit très régulièrement au cours de la journée pour que la sécheresse soit évitée. Nous vous conseillons alors de prendre un sérum qu’il sera très facile à transporter. Évitez les tubes un peu trop imposants, prévoyez un petit modèle que vous pouvez glisser dans votre sac à main.

Voici le meilleur sérum pour les mains sèches

Si vous lisez le site de Femina, vous pourrez découvrir ce produit baptisé « sérum pour les mains et les pieds », c’est la marque Même qui est au rendez-vous. Le tube est relativement pratique et le produit répond parfaitement à vos besoins à savoir lutter contre les mains sèches. Ces dernières sont disgracieuses, mais parfois douloureuses puisque la peau a tendance à tirer. Cela entraîne de violentes démangeaisons et la peau peut également peler. C’est pour cette raison qu’il faut un sérum ou une crème très grasse.

Ce produit est très efficace puisqu’il a une composition à 98 % naturelle, ce sérum sera alors parfait pour toutes les personnes qui chassent les substances chimiques .

. Ce sérum peut aussi être appliqué sur les pieds puisqu’ils sont malmenés au cours de la journée à cause des chaussettes et des chaussures.

La composition est intéressante puisque le sérum propose du beurre de manque qui apporte de la souplesse.

Vos mains et vos pieds deviendront beaucoup plus doux au toucher et il y a également de l’Aloe Vera.

Vous connaissez sans doute les avantages de cette plante que vous pouvez trouver sous la forme d’un gel. Ce dernier a un pouvoir réparateur très agréable. Même si vos mains sont sèches, il faut les réparer à cause des gerçures par exemple. De ce fait, ce sérum s’adapte à tous les besoins, mais les personnes qui ont les mains les plus abîmées seront sans doute ravies. Le site Internet nous permet de connaître le prix, il est facturé moins de 11 euros pour une contenance de 50 ml. Vous pourrez le dénicher sur le site de la marque et dans des pharmacies.

Une petite recette pour avoir des mains douces

Si vous ne pouvez pas acheter un produit conçu pour les mains sèches, il suffit de préparer cette recette assez simple. Les ingrédients sont classiques et ils sont sans doute présents dans vos placards. Vous devez donc mélanger dans un bol une cuillère à soupe de sucre roux et deux cuillères à soupe d’huile d’olive. Cette dernière est très importante pour apporter de la douceur et elle nourrit également vos mains abîmées par le froid. N’hésitez pas à bien masser les deux mains en insistant sur les zones les plus touchées et cette recette sera aussi parfaite pour les pieds.

Il s’agit d’un gommage doux qui enlève les peaux mortes et il apporte de l’hydratation, ce qui est indispensable au cours de l’hiver. Après quelques minutes, lorsque le massage est terminé, vous pouvez rincer à l’eau claire vos mains en optant pour de l’eau chaude puisqu’elle n’entache pas ces dernières. N’oubliez pas d’utiliser une crème nourrissante après ce soin que vous pouvez réaliser une fois par semaine. Si vous souhaitez réparer en profondeur vos mains, il est conseillé de mélanger de l’huile d’olive et un demi-citron. Les ingrédients sont aussi très simples à trouver.