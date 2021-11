Maintien, les activités physiques que vous devez pratiquer cet hiver pour rester en bonne forme !

Faire du sport ou n’importe quelle activité physique joue un grand rôle sur la santé. Lorsque la température baisse, des activités physiques particulières vous sont recommandés afin de maintenir votre bonne forme. En voici quelques-unes et leurs avantages.

Les activités physiques à pratiquer en hiver

En hiver, vous avez la possibilité de faire plusieurs exercices physiques comme le ski, la danse, la randonnée, le yoga, les arts martiaux, etc.

Le ski de fond

Puisqu’il y aura de la neige partout, pourquoi ne pas en profiter ? Le ski de fond est donc la première activité physique que l’on vous recommande. Pour faire du ski de fond, vous aurez besoin soit de planches en bois, soit de planches en plastique, soit de planches en fibre de verre. Sur les parties damées vous devez maintenant patiner. Le ski de fond n’est pas du tout difficile à pratiquer. Du plus jeune au plus âgé, cette activité n’est interdite à personne. Elle vous permet d’ailleurs de contempler autrement la nature en hiver.

La danse

C’est un exercice très pratique qui ne nécessite aucun équipement spécial. Vous aurez juste besoin d’un lecteur et de la musique. En pratiquant fréquemment la danse, vous allez accroître votre densité osseuse. Que ce soit la danse à claquettes, la salsa, la danse du ventre ou encore le swing. Ces danses sont classées dans la catégorie des exercices aérobic.

La randonnée

Même s’il fait actuellement un froid de canard au dehors, la marche reste une excellente activité physique. Elle travaille en particulier le bas du corps sans vous demander beaucoup d’effort.

Le yoga

Il vous permet d’accroître la souplesse et réduire les courbatures. Plusieurs formes de yoga existent, mais pour les périodes de fraîcheur ; il est recommandé de privilégier le Kripala yoga, le Kundalini-Yoga et le Yoga de la puissance.

La première forme de yoga met en avant le maintien des postures alors que les autres formes en changent souvent. Grâce au Kripala yoga, vous allez pouvoir travailler la concentration, la posture et le souffle. La deuxième forme quant à elle, travaille spécialement sur le souffle. Elle permet de développer, d’équilibrer, et de maîtriser l’énergie sexuelle. La dernière forme vous est recommandée parce qu’elle vous permettra de purifier et de fortifier votre corps.

Les arts martiaux

Que ce soit le karaté, l’aïkido, le judo ou le kung fu, les activités d’arts martiaux sollicitent tout le corps entier.

Les avantages de ces activités.

Si vous décidez de pratiquer l’un de ces exercices pendant cet hiver, plusieurs avantages s’offrent à vous. Le ski de fond renforce le système cardiovasculaire et permet de diminuer le stress. Grâce à ce sport, vous brûlerez plus de 500 calories en 1 h. La danse, elle, a pour rôle de tonifier vos muscles. Elle vous donne assez d’équilibre et d’énergie.



Si vous faites de temps en temps une randonnée vous allez pouvoir perdre quelque kilos sans faire beaucoup d’effort. Cela vous permet également de vous évader et de vous changer les idées. Les arts martiaux vous permettent de maîtriser votre vie. Ils travaillent également sur votre souplesse et vous donnent confiance en vous.