Maison : comment pouvez-vous éviter les asticots dans la poubelle ?

L’installation d’une poubelle chez vous doit normalement répondre à un besoin d’hygiène et de propreté de votre environnement de vie. Cependant, cet objectif ne sera pas totalement atteint si votre poubelle se transforme à son tour en pollueur et producteur de vers notamment les asticots. C’est ce qu’il sera question de vous épargner à travers quelques astuces simples.

Installer dans sa poubelle un revêtement en sachet plastique

L’habitude à déconseiller à ce niveau, c’est celle consistant à verser directement dans la surface intérieure de votre poubelle, vos ordures et déchets de toute sorte. En effet, cela a généralement comme conséquence de faciliter une meilleure prolifération des parasites dans lesquelles figurent en bonne position les asticots. On peut notamment expliquer cela par l’augmentation de chaleur provoquée dans le récipient de poubelle et la présence d’humidité dans les déchets.

Pour éviter donc que les alentours de votre poubelle ne se transforment en zone de puanteur et que votre maison ne soit envahie par des centaines de vers en constante reproduction, une première astuce toute vous est recommandée. Il s’agit tout simplement de recouvrir la surface intérieure de votre point de stockage de déchets avec un grand sachet en plastique. Cela aura notamment pour but d’empêcher le contact direct entre les déchets et la paroi intérieure de la poubelle pour leur meilleure conservation et la limitation du risque de production d’asticots.

Accorder un entretien régulier à sa poubelle

Certains résidus de déchets arrivent la plupart du temps à tomber dans la paroi intérieure de votre récipient de stockage lorsque vos ordures commencent à déborder. D’autres résidus peuvent également rester collés à la surface intérieure au moment où il est temps de vider la poubelle. C’est compte tenu de ces genres de situations également responsables de prolifération des asticots lorsqu’ils ne sont pas vite constatés qu’il est conseillé de procéder à un lavage régulier de son récipient de poubelle.

En premier lieu, il faut verser de l’eau bouillante dans le contenant de votre poubelle afin de le débarrasser de toute impureté collante et odeur persistante. En second lieu, vous pouvez vous servir de cristaux de soude ou encore de vinaigre blanc pour son nettoyage approprié. En troisième lieu, vous aurez à passer au rinçage et au séchage de votre récipient de poubelle à l’aide d’un torchon sec. Vous pouvez aussi terminer cet entretien en aspergeant un peu d’huile essentielle à base d’eucalyptus dans votre poubelle.

Savoir comment mettre dans sa poubelle et avoir une bonne fréquence d’évacuation

La plupart du temps, il est évident que ce sont les déchets alimentaires qui sont à la base de la présence d’asticots dans les poubelles. Il peut s’agir de restes de nourritures consommées ou encore de résidus d’aliments éliminés avant la phase de préparation des repas.

Il est donc important de savoir comment gérer au mieux ces impuretés. Vous pouvez par exemple placer les déchets alimentaires quotidiens dans de petits sachets avant leur insertion dans la poubelle plutôt que de les laisser se mélanger entre eux. Vider également tous les soirs sa poubelle peut laisser moins de temps aux asticots pour se reproduire plus rapidement.