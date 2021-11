Maison : quelles sont les différentes utilisations qu’on peut faire avec de la cendre de bois ?

On parie que la cendre de bois que vous recueillez après une soirée de fraîcheur dans la cheminée, vous les jetez. Savez-vous qu’il y a de simples utilisations que vous pouvez en faire chez vous ? En plus, ça marche.

On vous dit tout ce que vous devez savoir sur les différentes utilisations de la cendre de bois.

Utilisez la cendre de bois comme un bain de poussière pour les oiseaux

Pour se débarrasser des divers parasites qui nichent sur leurs ailes ou sous leurs plumes, les oiseaux aiment prendre des bains de poussière. Il n’y a pas que les oiseaux, tous les animaux à plumes ont recours à ce rituel pour se débarrasser de ces nuisibles comme les poux à l’instar des poules.

Alors si c’est pour faire du bien à vos poules ou aux oiseaux, vous pouvez utiliser de la cendre pour les aider à faire ce bain de poussière. Comment faire ?

Il vous suffit de prendre la cendre et du sable que vous allez bien mélanger. Versez le mélange dans un bac et mettez-le dans le poulailler pour vos poules. Ils viendront eux-mêmes pour s’y rouler.

Pour les oiseaux, il suffit de placer le bac dans un endroit où seuls les oiseaux peuvent avoir accès. Eux aussi viendront s’y baigner.

Utilisez la cendre de bois comme un fertilisant pour votre pelouse

La cendre de bois est riche en nutriments et contient 1 à 3 % de phosphore, 1 à 4% de magnésium, 10 à 25% de calcium et 5 à 15% de potassium. Et ces nutriments, la pelouse les adore. Pour l’utiliser comme engrais, il vous suffit de saupoudrer en petite quantité la cendre sur la pelouse et laisser agir.

Utilisez la cendre de bois contre le verglas

Vous êtes en plein hiver, vous devez vous rendre au travail et vous vous rendez compte que votre devanture est glissante. Ne perdez plus de temps, prenez la cendre dans votre cheminée et saupoudrez les passages glissants. Vous pouvez ainsi passer sans risque de chuter.

Utilisez la cendre de bois pour fertiliser les tomates

La cendre de bois est riche en silice, en calcium et en potasse. Tout ce que les plants de tomates aiment. Il vous suffit de saupoudrer un peu de cendre aux pieds des plants pour les aider à mieux pousser.

Utilisez la cendre comme un nettoyant multi-usage

Vous pouvez vous servir de la cendre pour récurer votre vaisselle encrassée, pour nettoyer votre plan de travail et aussi pour la vitre de votre poêle à bois.

Vous pouvez également utiliser la cendre de bois pour enlever les traces de doigts ou autres sur les meubles en bois ou sur les verres. Faites polir, et faites briller vos objets en argent avec la cendre de bois. Pour ce faire, vous devez faire une pâte avec cette cendre en la mélangeant avec un peu d’eau.

Cependant, pensez à utiliser cette pâte avec précaution, car elle est très abrasive.