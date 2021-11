Maison : quelques astuces pour chasser les fourmis!

Il existe des moyens de se débarrasser des fourmis naturellement, sans utiliser de produits nocifs pour l’environnement ou pour la santé. Voici nos conseils pour fabriquer votre répulsif à fourmis biologique. Tout ce que vous aurez à faire est d’utiliser l’une des astuces suivantes. Ils sont beaucoup moins chers que la plupart des insecticides commerciaux et sont beaucoup moins dangereux.

Les produits dont vous aurez besoin.

Vous pouvez utiliser des produits peu coûteux que tout le monde a chez soi, comme le marc de café, le vinaigre blanc et la cannelle. Vous avez la possibilité d’utiliser également le citron, le bicarbonate, la craie, le vinaigre blanc ou la semoule de maïs.

Nous avons choisi les meilleures solutions pour empêcher les fourmis d’envahir votre maison. Et ce, sans les tuer. Tout ce que vous avez à faire est d’empêcher les éclaireurs d’entrer dans votre maison.

Le mode de préparation et d’utilisation.

Le citron. Coupez une tranche de citron et placez-la près de l’entrée. L’acidité du citron repoussera les fourmis.

La lavande. Vous aimez peut-être l’odeur de la lavande, mais pas les fourmis. Gardez donc toujours une branche de lavande ou un petit sac de lavande dans les endroits qu’ils fréquentent ou susceptible de passer. C’est aussi une bonne idée de vaporiser votre maison avec de l’huile essentielle de lavande.

La cannelle. Le principe est le même que pour la lavande. Son odeur repousse les fourmis. Il suffit de placer des bâtons de cannelle aux bons endroits.

Le bicarbonate de sourde. La poudre est mélangée à une petite quantité de liquide vaisselle pour former une pâte. Elle doit ensuite être aspergée devant les entrées des fourmis.

Le vinaigre blanc. Il suffit de pulvériser du vinaigre blanc dilué ou non dans de l’eau à l’endroit où passent les fourmis.

Le basilic. L’odeur forte d’herbes comme le basilic peut facilement repousser les fourmis. Il suffit de placer les feuilles aux endroits stratégiques.

La craie. Elle est également un répulsif naturel efficace contre les fourmis. Ces petits insectes, inoffensifs, mais agaçants, prennent votre maison pour la leur et ne pourront pas dépasser les traces de craie. Ainsi, pour leur barrer la route, vous pouvez tracer une grande ligne à la craie sur le rebord de votre fenêtre.

Recette spéciale contre les fourmis.

Ce qu’il faut pour cette recette : de la farine de maïs, du bicarbonate de soude. Pour le faire, mélangez 2/3 de farine de maïs et 1/3 de bicarbonate de soude dans un petit récipient. Placez ensuite en petit tas sur le chemin des fourmis. Laissez les fourmis le ramener à la fourmilière et le manger. Grâce à cette astuce de grand-mère, vous réussirez à chasser les fourmis de votre maison. C’est facile, rapide et efficace. Il n’y a plus de fourmis qui pourront s’introduire dans votre maison à la recherche de nourriture.

Bien entendu, cette astuce naturelle peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. Il fonctionne également bien dans le potager, notamment autour des fraisiers. La farine de maïs, également connue sous le nom de polenta, est facilement disponible dans le commerce et est peu coûteuse. Il est également sans danger pour les enfants et les autres animaux, contrairement à certains répulsifs toxiques pour fourmis disponibles sur le marché. N’oubliez pas de l’utiliser régulièrement, environ une fois par semaine.