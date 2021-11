Maison, quelques astuces pour vous débarrasser des moucherons !

Les moucherons sont connus sous le nom de drosophiles, mouches du vinaigre ou mouches à fruits. Ils apparaissent toute l’année, surtout en été et envahissant toute la maison et surtout les cuisines qui sont l’environnement parfait pour leur prolifération. Dans cet article, nous vous listons les astuces les plus efficaces pour vous débarrasser de ces moucherons.

Ce que vous devez éviter

Pour vous débarrasser des moucherons, commencer par enlever tout ce qui pourrait les attirer. Tout fruit ou légume pourri doit être jeté immédiatement. Comme leur nom l’indique, les mouches des fruits aiment les fruits abîmés ou mûrs.

De plus, les bouteilles vides et autres déchets contiennent également du sucre, qui attire les trichoptères, alors ne laissez pas les poubelles à l’intérieur pendant longtemps. Évitez également de laisser la vaisselle sale dans l’évier. En général, gardez votre maison et votre cuisine surtout saine en nettoyant régulièrement les zones où les débris alimentaires s’accumulent.

Ce que vous devez faire

Vous avez plusieurs possibilités pour faire disparaitre les moucherons de chez vous. En voici les plus simples.