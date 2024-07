Quelles seront les grandes tendances déco en 2024 ?

L’heure est au renouveau dans le monde de la décoration d’intérieur. En effet, comme le démontrent les principales salons de design qui ont attiré plus de 370 000 visiteurs cette année, les tendances déco 2024 promettent d’être innovantes et audacieuses. De l’élégance intemporelle de certaines tendances, aux touches futuristes d’autres, quels seront donc les styles déco les plus en vogue? Vous vous posez sûrement cette question. Vous êtes passionnés de design ou simplement à la recherche de nouvelles idées pour relooker votre intérieur? Alors poursuivez votre lecture et découvrez quelles sont les tendances déco à suivre en 2024.

Ce qu’il faut retenir :

Durabilité et upcycling: Les matériaux recyclés et la récupération de meubles sont plus que jamais tendance, reflétant l’engagement croissant envers une décoration d’intérieur éco-responsable et durable.

Réalité augmentée: Avec l’essor de la technologie, la réalité augmentée gagnera du terrain, permettant aux consommateurs d’essayer virtuellement des meubles et des accessoires dans leurs propres maisons avant de faire un achat.

Retour à la nature: En lien avec la première tendance, les designs naturels, tels que les plantes d’intérieur, les matériaux naturels et les couleurs terreuses, continueront de prédominer dans les intérieurs.

Tendances déco 2024 : les couleurs phares

En matière de décoration intérieure 2024, la palette des couleurs permet à chacun de s’exprimer et de façonner un espace à son image. En 2024, deux grandes tendances ressortent : le naturel et le retour audacieux de la couleur.

Les couleurs naturelles et neutres

Les couleurs naturelles et neutres resteront une grande tendance l’année prochaine. Cette tendance est ancrée dans le désir de créer des espaces apaisants et relaxants, propices à la détente. Les blancs, les crèmes, les beiges et les gris participent à une décoration sereine et apaisante. Optez également pour des nuances douces inspirées de la terre, comme le taupe ou le terracotta. Le rose poudré et le bleu ciel, aux teintes pastel, seront également présents et synonymes d’un retour à la nature. Pensez à appliquer ces couleurs tendances déco 2024 sur vos murs ou les choisir pour vos meubles tendances 2024 pour insuffler une atmosphère calme et naturelle à votre maison.

Le retour des couleurs vives

Parallèlement aux couleurs naturelles, l’un des conseils déco 2024 que nous pouvons donner, c’est de ne pas hésiter à embrasser le retour des couleurs vives. Les rouges profonds, les verts émeraude, les bleus royaux et même certains jaunes audacieux seront essentiels l’année prochaine. En 2024, n’ayez pas peur d’afficher votre personnalité avec des couleurs vives qui donnent du caractère à votre maison.

À voir Comment sécuriser efficacement votre maison contre les intrusions ?

Les matières incontournables en 2024

Les matières sont tout aussi importantes que les couleurs dans l’aménagement et la décoration de nos intérieurs. En 2024, deux types de matières sortiront du lot.

L’accent mis sur les matières naturelles

En accord avec la tendance des couleurs naturelles, les matériaux tendances déco 2024 mettront également l’accent sur les matières naturelles. Bois brut, jute, rotin, lin, pierre… L’année sera placée sous le signe du naturel et du végétal. Un parquet en chêne massif vieilli, des meubles en bamboo, des objets déco en ceramique apporteront une ambiance chaleureuse et authentique à votre maison.

L’utilisation innovante des matières recyclées

La tendance déco éco-responsable 2024 va aussi prendre une part importante. Les matériaux recyclés, qu’il s’agisse de bois récupéré, de plastique recyclé ou de tissus éthiques, seront très présents. Pour les passionnés de DIY, c’est l’occasion de donner une seconde vie à des objets oubliés. Même les grandes marques de design intérieur s’y mettent et proposent des meubles et des objets de décoration fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Focus sur les motifs et textures

2024 n’est pas seulement sur les couleurs et les matières, les motifs et textures ont aussi leur mot à dire. Cette année, on assiste à un regain d’intérêt pour les motifs géométriques et l’émergence des textures en relief.

À voir Comment marier vintage et modernité dans votre déco?

Les motifs géométriques continuent de régner

Les idées déco 2024 accordent toujours une place de choix aux motifs géométriques. Ils apportent une touche moderne et dynamique à votre décoration. Des coussins du salon aux papiers peints du bureau, les motifs géométriques s’imposent dans toutes les pièces. Leur secret ? Une capacité à donner de la profondeur et du mouvement à vos espaces. Ils sont parfaitement assortis aux tendances déco minimaliste 2024, pour un rendu épuré, mais élégant.

L’émergence des textures en relief

Parmi les tendances design intérieur 2024, on note l’apparition de textures en relief. Elles captent la lumière et créent des effets visuels uniques dans votre espace. Que ce soit à travers des carrelages en 3 dimensions pour la décoration salle de bain 2024 ou des papiers peints texturés pour le salon, ces textures promettent un sentiment tactile et visuel riche. Associez-les aux couleurs tendances déco 2024 pour un maximum d’effet.

Les styles déco en vogue

Parlons maintenant des styles déco tendances 2024. Les deux styles qui marquent particulièrement cette année sont le « Japandi » et le style industriel réinventé.

Le « Japandi », un combo esthétique entre le style japonais et scandinave

Un vent d’Orient souffle dans les tendances de décoration intérieure 2024. Il s’agit du « Japandi », un harmonieux mélange de style japonais et de design scandinave. Alliant la simplicité nordique aux détails subtils d’inspiration asiatique, le « Japandi » apporte chaleur, calme et minimalisme à votre maison. Il promeut des éléments naturels comme le bois et les plantes, qui renforcent la connection avec la nature et favorisent la tranquillité. L’approche minimaliste et la palette de couleurs neutres apportent une touche de sophistication à ce style, en parfaite concordance avec la tendance déco naturelle 2024.

L’indémodable style industriel revu et corrigé

Même si le style industriel est un pilier de la décoration intérieure depuis des années, la tendance déco industrielle 2024 apporte une nouvelle dimension à ce style. Cette année, on l’associe à des touches de couleurs vives et des matériaux recyclés pour une déco industrielle chic et élégante. Optez pour des meubles en acier et des luminaires en métal pour apporter une ambiance industrielle à votre espace. Les murs en briques apparentes et les sols en béton sont également incontournables dans cette tendance. Si vous souhaitez adopter ce style dans votre maison, consultez nos conseils déco 2024 pour un aménagement réussi.

Tendances éco-responsables : une approche « verte » de la décoration

En 2024, plus que jamais, le design intérieur s’alignera sur des valeurs environnementales. Ces dernières années ont vu une augmentation conséquente de la préoccupation mondiale pour l’environnement, et les tendances de la décoration intérieure 2024 le reflète bien. Les tendances déco éco-responsables, à la fois respectueuses de l’environnement et innovantes, gagnent en popularité et nous montrent la voie vers un avenir plus durable.

On retrouve notamment l’upcycling, c’est-à-dire l’art de transformer les objets usagés ou les déchets en nouveaux objets de valeur. Les meubles, accessoires et revêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés ou réutilisés donnent une deuxième vie aux objets tout en créant un intérieur unique et éco-responsable.

Les plantes continuent d’être un élément fort dans nos intérieurs, et cela ne semble pas prêt de s’arrêter en 2024. Non seulement elles apportent une belle note naturelle à notre déco, mais elles améliorent aussi la qualité de l’air.

La tendance déco naturelle 2024 est également très populaire. Les éléments inspirés du monde naturel comme les matériaux bruts, les bois, les bambous, les herbes marines, les pierres et les textiles organiques, sont très demandés et permettent de créer un espace de vie qui nous rapproche de la nature.

En savoir plus…

Nous avons vu ensemble quelques tendances déco 2024 qui ont retenu notre attention. C’est un monde en constante évolution et chaque année apporte son lot de nouveautés et d’idées inspirantes. L’important est de trouver ce qui résonne avec vous et de le faire vôtre.

Pour en savoir plus et découvrir comment vous pouvez intégrer ces tendances dans votre propre maison, n’hésitez pas à consulter notre guide détaillé des idées déco 2024. Il vous aidera à naviguer dans le monde de la décoration intérieure et à créer un espace qui soit à la fois beau, fonctionnel et une expression de votre personnalité.

FAQ Quelles sont les tendances déco à suivre en 2024 ?

1. Quelles sont les couleurs tendance en décoration en 2024 ?

Pour 2024, les couleurs tendance en décoration vont s’orienter vers des teintes chaleureuses et naturelles. Le vert forestier, le marron terre, le bleu outremer et l’ocre jaune sont notamment en vogue.

2. Quels matériaux choisir pour être dans la tendance déco de 2024 ?

Les matériaux naturels et éco responsables comme le bois, le bambou, le chanvre ou encore le liège seront très présents dans la décoration de 2024.

3. Quel style de décoration sera à la mode en 2024 ?

Le style minimaliste, associé à des courbes douces et organiques, sera très tendance en 2024. Le revival des années 70 avec une touche de modernité sera aussi très apprécié.

4. Comment intégrer les tendances déco 2024 dans son intérieur ?

Pour intégrer les tendances déco 2024, il suffit d’ajouter des éléments correspondants à ces tendances comme des coussins, rideaux, tapis, etc., dans les couleurs tendance et de privilégier des meubles en matériaux naturels.

5. Où trouver de l’inspiration pour la déco de 2024 ?

Pour trouver de l’inspiration, vous pouvez vous référer à des magazines déco, consulter des sites internet spécialisés, suivre des blogs et des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou encore visiter des salons de décoration.