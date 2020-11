Maitre Gims et Demdem : Une dispute violente du couple est filmée et passe en boucle sur les réseaux sociaux !

Les deux personnages principaux de la chanson ne sont autres que Maitre Gims et sa femme Demdem. En effet, ces derniers ont mis en scène une violente dispute dans un restaurant très connu…

Il est rare de voir les couples de stars durer ensemble. Maitre Gims et sa femme Demdem font justement partie de ceux qui arrivent à rester ensemble malgré le monde influençant de la musique. Cela dit, les voir se disputer est un évènement plutôt rare même si c’est pour le tournage du clip vidéo d’Amour Toxic de Dadju. On voit l’interprète de Bella se disputer de façon très violente avec sa femme dans un restaurant. Demdem est même allée jusqu’à lui donner une gifle et l’a envoyé valser dans le décor, une scène très commentée par les internautes qui félicitent leur jeu d’acteur.

Une scène des plus réalistes

Toutes les personnes qui ont regardé la vidéo s’accordent à féliciter Maitre Gims et sa femme pour leur talent d’acteur, tellement les scènes sont réalistes. Les évènements se produisaient dans le décor d’un restaurant huppé et on y voyait plusieurs couples à tables. À un moment, chaque couple s’est mis à se disputer, mais ce fut surtout la dispute de Gims et de la mère de ses enfants qui attira le plus d’attention.

D’un coup, la conversation qui était calme est montée d’un ton et ce fut Demdem qui lança les hostilités en balançant un verre de boisson sur le costume trois pièces de son mari. La jeune femme a enchainé en se levant et en envoyant valdinguer la table de repas, faisant renverser tout ce qu’il y avait dessus.

La dispute se poursuit…

Si ce n’était pas pour un clip vidéo, on aurait pensé que les deux tourtereaux se disputaient vraiment. Personne ne s’attendait à ce que la mère de famille pousse violemment le chanteur sur une table qui se situait juste derrière lui, et à ce dernier de se remettre sur pieds avec un incroyable relevé chinois !

La dispute s’est poursuivie jusqu’à ce que Demdem gifle son époux et lui fasse une prise de judo. Les choses sont devenues plus violentes et tous les couples présents s’y sont mis également. Vu l’ampleur de la situation, il a fallu l’intervention des forces de l’ordre qui ont essayé tant bien que mal de maîtriser la situation.

Dadju ? On ne l’a vu qu’à la fin lorsqu’il a déboulé dans le restaurant avec une voiture faisant un violent tonneau, manquant de près d’écraser toutes les personnes dans le restaurant. Le véhicule avait saccagé les vitres et les meubles avant de finir dans le décor. Il en est finalement sorti… indemne. Dans les dernières secondes du clip, on voyait le couple qui regardait le restaurant se consumer dans les flammes. Lorsque la vidéo fut postée sur Instagram, plusieurs célébrités dont Kaaris et Vitaa ont félicité Maitre Gims et sa femme pour leur rôle excellemment exécuté.

Un couple très soudé

Maître Gims et Demdem de leurs vrais noms respectifs Gandhi Djuna et Adja Damba sont mariés depuis 2005 et vivent une très belle histoire. Les deux amoureux se montrent toujours très complices et ils travaillent tous les deux sur la carrière du rappeur.

Demdem occupe une place bien importante dans la vie de son mari. Qu’il s’agisse de stylisme, choix de carrière, directives à prendre, elle a toujours son mot à dire. Ensembles depuis 15 ans, ils ont accueilli trois enfants. La toute dernière est une petite fille nommée Haby née il y a tout juste 6 mois.