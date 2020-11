Maïwenn dépitée : la réalisatrice française refoule la question sur le féminisme lors de l’émission « C à Vous » sur France 2 !

Maïwenn est une personnalité importante du cinéma français. Elle a sorti dernièrement un film nommé ADN. Dans le cadre de sa promotion, elle a été invitée sur le plateau de C à Vous sur France 2. Lors de l’interview, la présentatrice a voulu aborder le sujet du féminisme quand elle s’est heurtée au refus de Maïwenn.

Maïwenn, la comédie avant la réalisation

Née le 17 Avril 1976, Maïwenn Le Besco est une célébrité à double nationalité. Elle est une franco-algérienne qui a su s’imposer dans le monde du cinéma français. En effet, elle est une femme qui cumule plusieurs fonctions. Elle est à la fois scénariste, réalisatrice et productrice. Mais avant d’avoir ses titres, elle était une bonne actrice. Elle a débuté sa carrière en étant encore enfant. Très douée, elle a pu facilement s’imposer dans le milieu, ce qui lui a valu plusieurs nominations pour de grands prix.

Voir cette publication sur Instagram Merci merci merci ……. #adnlefilm #maïwenn Une publication partagée par Maïwenn – (@maiwennofficial) le 28 Oct. 2020 à 2 :45 PDT



Après son tout premier rôle, elle a été nominée au César du meilleur espoir féminin. Simultanément, elle était aussi éligible pour le César du meilleur premier film. La talentueuse Maïwenn, après quelques années, a atterri dans la réalisation de films et cela lui va bien puisqu’elle a été nominée deux fois au César de meilleure réalisatrice. Les films qui lui ont valu cet honneur sont : Mon roi et Polisse. En restant dans sa peau de réalisatrice, Maïwenn a sorti récemment un nouveau film et c’est justement pour la promotion de ce dernier que la charmante actrice a été invitée sur les plateaux de l’émission ‘’C à vous’’. Une fois sur l’émission, la réalisatrice aura une réaction assez surprenante sur un sujet évoqué.

Maïwenn ne veut plus parler de féminisme !

La réalisatrice de renom a été l’invitée d’Anne-Elisabeth Lemoine le 27 Octobre dernier. Sa venue sur l’émission ‘’C à Vous’’ est en rapport avec son nouveau film dénommé « ADN ». Sur le plateau, la présentatrice a mis sur le tapis le sujet du féminisme. Une chose que Maïwenn n’a pas du tout appréciée. Pour exprimer son mécontentement, la comédienne n’y est pas allée par quatre chemins. Elle a tout de suite refusé d’aborder le sujet du féminisme.

« Oh non, oh non ! Je vous en supplie »… a tout de suite dit la réalisatrice de 44 ans. Maïwenn n’a pas attendu qu’Anne-Elisabeth finisse sa question avant de la couper. « J’en ai marre ! Qu’est-ce que j’aimerais un jour faire une interview ou on ne m’en parle plus » affirma l’actrice. Ce développement a eu le mérite de montrer l’agacement de Maïwenn face au thème du féminisme. La vive réaction de la réalisatrice a donc poussé son interlocuteur à changer de sujet de discussion.

Maïwenn et la polémique sur le féminisme

Voir cette publication sur Instagram ADN #adnlefilm #maïwenn #marinevacht #festivaldecannes2020 📸Malgosia Abramowska Une publication partagée par Maïwenn – (@maiwennofficial) le 9 Juin 2020 à 7 :36 PDT



« Je suis d’accord avec vous. Moi aussi je m’en fiche aussi. Moi je préférerais vous parler des EHPAD » a déclaré Anne-Elisabeth Lemoine. Cette phrase a été la porte ouverte sur la thématique qui a été abordée par Maïwenn dans son nouveau film. Cependant la question de la journaliste se trouve être légitime. En effet, il y a peu de temps, la scénariste était au cœur d’une polémique sur le féminisme.

Maïwenn s’est prononcée sur le cas Roman Polanski, mais avant cela, elle avait fait une déclaration poignante à l’encontre des féministes. « C’est fou ce que les féministes racontent comme conneries ces derniers temps ! (…) » a affirmé la productrice. Elle continue sa déclaration en affirmant qu’il est clair que ce sont des « femmes qui n’aiment pas les hommes ». Un ressentiment qui, selon elle, engendre des « dommages collatéraux très graves ». Ces propos de la star font bouger la toile depuis quelques jours. On comprend donc aisément pourquoi elle ne veut plus en parler.