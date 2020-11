Maïwenn : elle se fâche contre Laurent Ruquier qui en dévoile trop sur son nouveau film !

Le samedi 24 octobre 2020, l’entretien mené par l’animateur Laurent Ruquier avec Maïwenn l’une de ses invitées, n’a pas été exempte de tensions. Cette dernière était sur le plateau pour faire la promotion de son dernier film. Elle a reproché à l’animateur de spoiler son œuvre aux téléspectateurs.

Les questions qui fâchent de Laurent Ruquier…

C’est fini, Laurent Ruquier ne présentera plus l’émission « On n’est pas couché ». En effet, le programme s’est arrêté définitivement et place à un nouveau concept pour l’animateur, qui reste sur la chaîne avec une nouvelle émission… Cela promet encore de rester dans les souvenirs de ses invités.

Pour rappel, le nouveau programme de Laurent Ruquier est intitulé : On n’est presque en direct, et ce samedi 24 octobre 2020, c’était le 5e numéro du talk-show. Parmi les invités, il y avait l’humoriste Anne Roumanoff qui faisait la promotion de son spectacle Tout va bien et le chanteur Dave, qui a sorti récemment un nouvel album intitulé Comme ils disent.

De même, il y avait l’acteur Daniel Russo, les humoristes Douilly et Laura Laune, la réalisatrice Maïwenn, et aussi Valérie Mairesse. C’était donc un beau rassemblement d’artistes sur le plateau de l’émission.

L’un des sujets qui a fait parler, fût l’interview de Maïwenn menée par Laurent Ruquier, qui a fortement déplu à la réalisatrice. En effet, alors qu’elle était là pour parler de son dernier film intitulé ADN, l’actrice a trouvé que Laurent Ruquier insistait trop dans ces questionnements, qui par ailleurs, étaient trop précis. Pour Maïwenn l’animateur en disait un peu trop, spoliant ainsi le film…

Maïwenn recadre l’animateur !

L’interview de Laurent Ruquier a commencé innocemment, dans son émission On est presque en direct. L’animateur a demandé à Maïwenn, si elle avait déjà réalisé un test ADN. Cette dernière a répondu qu’elle l’avait vraiment fait, puis intégrer dans son film.

Sauf que loin de se contenter de cette réponse, Laurent Ruquier a continué : « Vous êtes même à 35 % … », avant que la parole ne lui soit arrachée par la réalisatrice du film qui s’est exclamée : « Mais on ne va pas, il faut pas trop dire … parce que c’est dans le film ! »

Changeant de sujet, l’animateur n’a pas fait mieux : « Mais c’est breton, Maïwenn ? » A la réponse affirmative de l’actrice, Laurent Ruquier a poursuivi : « Voilà pourquoi à la fin du film, le générique est en français, mais aussi… »

Ce fût la boulette de trop pour Maïwenn qui a coupé l’animateur une fois de plus, clairement agacée : « Mais vous êtes en train de tout dire là ! Il ne faut pas le dire, non, c’est le générique de fin, il faut pas le dire ! »

On dirait bien que la scénariste tient à entretenir le mystère autour de son film, afin d’attiser la curiosité des cinéphiles. Pour Maïwenn, ces révélations de Laurent Ruquier auraient pu priver son film de sa magie.

Cependant, on ne peut pas dire que l’animateur ait fait exprès de peut-être spolier le film de Maïwenn, puisqu’il menait juste une interview, avec des questions précises. Pour autant, tout porte à croire que l’actrice n’a adhéré à la façon de procéder de Laurent Ruquier.

Concernant les projets de Maïwenn, alors que la promotion d’ADN est en cours, le film est déjà sorti ce 28 octobre 2020. Parmi les acteurs, les cinéphiles retrouveront Maïwenn elle-même, Fanny Ardant, ou encore Louis Garrel. Pour en savoir plus sur le film, il faudra aller le voir… ce ne serait pas pour déplaire à Maïwenn en tout cas !