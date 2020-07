Making The Cut : Amazon Prime Vidéo prépare une émission de mode !

Making The Cut sera un programme destiné exclusivement à Amazon Prime Vidéo, ce ne sont donc pas que des séries qui sont au rendez-vous.

Le catalogue est diversifié, car vous avez pu aussi découvrir de la téléréalité avec notamment Love Island. Si vous avez apprécié Next in Fashion de Netflix, vous pourrez aussi apprécier ce contenu puisque finalement le format est quelque peu similaire.

Amazon s’inspire de Netflix pour Making The Cut

Avec toutes les émissions destinées à la mode et à la beauté, il est clairement difficile de ne pas trouver son style vestimentaire ou d’embellir sa silhouette. Les programmes veulent absolument vous transformer de la tête au pied et M6 est aussi intégré à ce marché. Cette saison sera toutefois novatrice selon les propos d’Amazon, elle devra bien sûr se démarquer, car dans le cas contraire, l’émission sera rapidement oubliée.

Vous avez donc une compétition avec des stylistes comme c’est le cas pour d’autres programmes .

. Avec Love Island, Amazon Prime Vidéo a montré que les budgets pouvaient être colossaux.

Celui destiné à Making The Cut sera donc au rendez-vous et c’est la force de ce programme.

Ce sont 12 designers qui sont au rendez-vous et ils veulent absolument remporter le million de dollars.

Quel est le casting de Making The Cut ?

Le styliste qui aura la chance de remporter l’émission pourra donc profiter pleinement de son gain et il est grandiose. En effet, il pourra présenter sa collection à un public beaucoup plus large. Bien sûr, les personnes intéressées par le programme seront en mesure d’acheter les pièces présentées, cela devrait alors susciter un engouement de taille. À la fin de chacun des épisodes, il y aura une sélection au niveau des looks, vous pourrez ensuite les acquérir.

Amazon Prime Vidéo a forcément mis les petits plats dans les grands pour tenter de capter l’attention d’autrui. Vous pourrez donc faire la connaissance de Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld ou encore Nicole Carine et Chiara Ferragni ainsi que Naomi Campbell. Ce sont les membres du jury, ils devront alors départager les designers pour mettre en valeur leur création. Il faut savoir que le programme mise sur des ingrédients très forts à savoir la mode et notamment la culture, ils rencontrent un vif succès aux États-Unis. Ce sera sans doute le cas en France puisque les émissions de ce genre se multiplient. Vous avez par exemple Incroyables Transformations et même les programmes de Christina Cordula.

Si vous avez l’oeil vif, vous avez déjà pu découvrir le programme puisqu’il a été mis en ligne le 27 Mars sur la plateforme d’Amazon. Si vous possédez un abonnement à Prime, vous aurez immédiatement accès à l’application que vous pouvez télécharger sur la Smart TV. Deux épisodes sont disponibles toutes les semaines et vous pourrez dans les prochaines semaines transformer votre dressing et enfiler des tenues de stylistes. Vous pouvez aussi suivre le compte officiel sur Twitter.