Maladie d’Alzheimer, voici comment se passe son évolution dans le cerveau humain !

La maladie d’Alzheimer est un mal dégénératif qui provoque le déclin de la mémoire et des facultés cognitives. Il détruit progressivement les cellules nerveuses qui se trouvent dans le cerveau, notamment celles qui se trouvent dans les régions liées au langage et au cerveau. Cette maladie affaiblit dans le temps la capacité du sujet à reconnaitre et à mémoriser les événements. D’après de nombreuses études, l’évolution de cette maladie se déroule en plusieurs étapes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noen (@noen_demenstjenester)

Stade léger

Selon de nombreuses recherches, la progression de la maladie d’Alzheimer varie d’une personne à une autre. De plus, elle se manifeste plusieurs années après avoir montré les premiers signes. Dans un sens plus large, elle touche les personnes âgées au moins de 60 ans. Dès que ce mal se révèle, l’espérance de vie est de 10 à 12 ans environ. Au cours de l’évolution de cette maladie dans le cerveau, elle traverse de nombreuses étapes. La première est le stade léger.

À cette étape, vous constatez des pertes de mémoire qui arrivent de manière occasionnelle. Cette maladie agit en premier lieu sur la mémoire courte. Il s’agit de votre capacité à enregistrer les événements récents, une liste de personnes ou un numéro de téléphone. Pour pallier cette difficulté, ces personnes font recours à leur proche ou se font dépanner par des aide-mémoires.

À ce stade, il ne s’agit pas encore de maladie d’Alzheimer. Il va falloir encore attendre pour voir si ces symptômes resteront constants. La maladie se confirme lorsque les troubles de mémoire persistent. De même, si d’autres facteurs tels que la faculté de reconnaissance des objets ou le langage se détériorent, il est fort probable que vous soufrez de maladie d’Alzheimer.

Stade modéré

À ce stade, les problèmes liés à la mémoire s’accentuent. On a du mal à se souvenir avec précision des événements qui datent de sa jeunesse ou de son âge moyen. Néanmoins, cette mémoire est mieux préservée que la mémoire à court terme. Pour ces personnes, il est de plus en plus compliqué d’opérer des choix logiques et de suivre une conversation cohérente. Par exemple, il est compliqué pour ces personnes atteintes de bien raisonner. Progressivement, elles ont du mal à gérer leur argent et à programmer convenablement leur semaine de travail.

À l’étape modérée, les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer font preuve d’une désorientation dans l’espace. Ils ont plus de difficultés à se souvenir des événements tels que les dates d’anniversaire ou des jours de la semaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virtuts Saez Nieto (@virtutssaez_olisessencials)

Stade avancé ou terminal

Lorsque le mal se développe jusqu’au stade avancé, le patient perd son autonomie et s’affalait. Il devient ainsi inévitable de lui faire administrer des soins appropriés dans un centre dédié à ce type de maladie. À cette étape de progression, des problèmes psychiatriques se manifestent. Des hallucinations et des délires paranoïdes apparaissent. À ces facteurs s’ajoutent des pertes de mémoires graves. Lorsque la maladie atteint ce niveau, les patients ont des difficultés à s’alimenter seuls. Les soins corporels sont de moins en moins respectés.