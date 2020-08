Malika Ménard : elle poste des photos de ses plongeons en maillot de bain et donne chaud à ses fans !

Il faut se l’avouer, l’ancienne Miss a vraiment un corps quasi-parfait !

Miss France 2010 en met plein la vue aux internautes

Après avoir été une reine de beauté, Malika Ménard a enchaîné avec une carrière de journaliste et d’animatrice de télévision française. Mais si la beauté de la Normande qui vient tout juste d’avoir 33 ans est reconnue par la majorité, il y a un autre domaine dans lequel la jeune femme fait également un carton : Les plongeons.

En effet, dès que l’été arrive, on peut compter sur Malika Ménard pour sortir ses maillots de bains et, bien évidemment, ses bikinis, mettant son corps parfait parfaitement en valeur. D’ailleurs, depuis que Malika Ménard est devenue journaliste et animatrice en 2018, elle divulgue aussi des cours de plongeon en vidéo aux internautes tout en rappelant toujours les conseils de sécurité à ses abonnés comme, par exemple, l’usage des brassards.

Mais plus que la théorie, Malika Ménard montre surtout – et on soupçonne que c’est ce que préfèrent ses fans – de la pratique ! Le but serait ainsi de réussir à réaliser des plongeons aussi réussis que ceux de l’ancienne Miss. Cette année, par exemple, la reine de beauté a montré l’étendu de ses talents dans ses story Instagram. Si quelques fois, Malika Ménard opte pour un saut facile en sautant dans une piscine dans un bikini bleu assez échancré, elle opte aussi des fois pour des plongeons plus osés comme quand elle plonge depuis le pont d’un bateau.

Malika Ménard arbore toujours un teint rayonnant

Mais outre les sauts, les plongeons et la baignade, Malika Ménard adore aussi partager avec ses fans ses photos dévoilant son bronzage parfait. Il faut avouer d’ailleurs que la plastique de rêve de l’ancienne Miss ne laisse pas les internautes indifférents. Loin de là ! Quand elle était en vacances à Marseille, par exemple, la Miss France 2010 s’est dévoilée allongée sur un transat, portant un t-shirt noué au niveau de la poitrine et une culotte blanche échancrée. De quoi faire attirer l’attention et susciter les réactions de ses nombreux fans !

Le teint parfaitement hâlé de la reine de beauté n’a effectivement pas laissé indifférent, si certains ont comparé la peau dorée de Malika Ménard à une aile de poulet, la majorité a été unanime en complimentant la miss sur son bronzage parfaitement uniforme. D’anciennes Miss France, comme Laetitia Bléger et Linda Hardy, ont d’ailleurs réagi à l’image de Malika Ménard en commentant sa publication avec des cœurs.

Par ailleurs, Malika Ménard a récemment fêté ses 33 ans dans une péniche privatisée pour la soirée du 23 juillet 2020. Malgré la crise sanitaire et les critiques qu’elle a subies pour ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale ou encore le port de masque, la Miss France a semblé passer un bon moment en compagnie d’Alexander Ghislan, le co-propriétaire du bar à cocktails Azur Paris et les anciennes Miss comme Valérie Bègue, Flora Coquerel, Camille Cerf, Marine Lorphelin et Clémence Botino, l’actuelle Miss France.

Malika Ménard a également reçu de nombreux cadeaux et a soufflé ses bougies sur une sublime pièce montée. D’autres Miss qui n’ont pas pu la rejoindre pour sa fête, comme Maëva Coucke ou encore Rachel Legrain-Trapani, lui ont tout de même envoyé de jolis commentaires sur sa publication sur Instagram. En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne Miss peut toujours compter sur ses fans pour la soutenir dans tout ce qu’elle fait.