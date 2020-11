Malika Ménard : elle se montre en petit maillot de bain et fait monter la température !

Les fans de la Miss France 2010 ont été très heureux de découvrir un cliché d’elle en bikini. Ce n’est pas la première fois que l’animatrice fait plaisir aux abonnés de sa page Instagram via la publication de ce type de photo.

Malika Ménard dévoile une photo d’elle en bikini sur Instagram

Malika Ménard passe des moments agréables dans le sud de l’Hexagone et en a profité pour partager quelques un de ses souvenirs avec ses fans. Fière de son corps de rêve, elle n’hésite pas à l’afficher quand elle en a l’occasion. Même si elle n’a pas voulu montrer son visage, elle a plutôt dévoilé sa belle silhouette alors qu’elle se trouvait au bord d’une plage. On peut la voir en bikini deux pièces de couleur blanche fleuri. En légende de sa publication, elle a écrit « S’AFFIRMER & assumer poster ce genre de photos ». Elle a également accompagné son post de hashtags Vivement l’été et Fuck les complexes qui représente le titre de son récent livre. Si certains de ses followers ont validé cette publication, d’autres internautes n’ont pas hésité à la critiquer. Toutefois, Malika Ménard a préféré se concentrer sur les avis positifs.

Âgée de 33 ans, l’ancienne Miss France partage régulièrement des photos d’elle sexy sur son compte Instagram. Suivie par des milliers d’abonnés, ses publications ne passent pas inaperçues. Dotée d’un corps de rêve, la Miss Normandie 2009 fait parler d’elle lorsqu’elle en a la possibilité. En mars dernier, elle avait publié un cliché d’elle en lingerie après avoir participé à un shooting sexy. Elle avait dévoilé son soutien-gorge et avait fait baver ses fans. La reine de beauté trouve du plaisir à montrer sa belle silhouette comme elle le fait généralement en maillot de bain ou en présentant son postérieur en gros plan lors de ses baignades dans la piscine.

Malika Ménard, une habituée de photo sexy sur les réseaux sociaux

Prendre part à des shootings très sexy ne pose aucun problème à la journaliste. Elle avait révélé sur sa story Instagram une vidéo qui la montrait en tenue légère alors qu’elle était en train de se regarder dans une glace. En effet, elle devait poser dans un célèbre hôtel à Paris. En soutien-Gorge, elle n’avait pas manqué de dévoiler une partie de son corps pour le plus grand plaisir de ses followers. Bien avant cette séance de shooting, elle avait posté en janvier 2020, un cliché d’elle sans vêtements dans son bain. Ce n’est donc pas une surprise pour les abonnés de sa page Instagram de la voir aussi sexy.

Le 13 octobre dernier, la reine de beauté a sorti son premier livre intitulé Fuck les complexes. Cette dernière essaye de faire passer un message de l’acceptation de soi. Comme toutes les femmes, la journaliste de formation avait voulu elle aussi faire savoir ses complexes. Elle a d’ailleurs proposé quelques solutions dans son ouvrage. Lors d’une interview après la sortie de son livre, elle révélait avoir des complexes parmi lesquels ses oreilles qu’elle n’aimait pas avant de devenir Miss France en 2010. Son livre a donc pour objectif principal de décomplexer les femmes tout en leur apprenant comment s’aimer. Pour ce qui est de sa vie privée, elle est désormais célibataire. Lors d’un entretien avec le magazine Gala, Malika Ménard révélait avoir rompu avec Ycare après deux ans de relation. Les fans de l’ex-Miss France qui ne s’attendaient pas à cette révélation, avaient été tristes de l’apprendre d’autant plus que les deux amoureux n’hésitaient pas à afficher leur complicité sur les réseaux sociaux. Désormais célibataire, la jeune animatrice souhaite profiter pleinement de sa vie.