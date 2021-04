Malika Ménard en petite culotte, elle partage une photo très tendancieuse sur les réseaux sociaux…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne Miss France Malika Ménard n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver une nouvelle fois contre toute attente en proposant à tous ses fans un nouveau cliché dont ils se souviendront encore pendant très longtemps, c’est sûr et certain. Il n’est en effet pas rare de voir toutefois la jeune femme proposer des clichés assez sulfureux sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur le réseau social Instagram qu’elle affectionne en particulier, comme on peut le voir par son nombre de publications qui ne cesse d’augmenter de jour en jours, ce que l’on a pu une nouvelle fois constater dernièrement.

Il faut par ailleurs bien rappeler que ce n’est pas la seule ancienne Miss France à mettre le feu sur les réseaux sociaux, et dans le domaine on peut même bien dire que Malika Ménard a beaucoup de concurrence avec d’autres femmes qui font tout pour pouvoir dévoiler leurs belles formes généreuses aux nombreux fans qu’elles ont.

Pour autant, Malika Ménard reste parfois assez pudique dans des publications où elle ne souhaite pas trop en montrer, peut être pour pouvoir respecter le souhait de certaines anciennes entités de Miss France qui n’apprécient plus du tout le concours de beauté aujourd’hui. Il faut bien avouer que par rapport aux anciennes éditions que l’on a pu connaître il y a de cela plusieurs années maintenant, le concours de reine de beauté n’a désormais plus rien à voir et les anciens téléspectateurs de l’émission s’en souviendront encore.

Malika Ménard n’hésite pas à tout balancer dans ses interviews quitte à déplaire à ses fans

Alors que certaines anciennes Miss France font vraiment tout leur possible pour ne s’exprimer que très peu et préfèrent plutôt se charger de diffuser des clichés assez sulfureux sur le web, ce n’est pas du tout le cas pour Malika Ménard qui ose vraiment tout face à des fans qui sont parfois assez exigeants !

En effet, tout le monde se souvient de ses prises de paroles récemment assez violente, où elle n’a pas hesité à dire ce qu’elle pensait sur la situation actuelle, ce qui a parfois pu lui valoir des remarques assez directes et même violentes sur les réseaux sociaux, que Malika Ménard a préféré ignoré tout simplement.

Malika Ménard pose sur les réseaux sociaux avec une petite tenue, les internautes deviennent fous…

C’est une nouvelle fois sur les réseaux sociaux que Malika Ménard a pu décider contre toute attente de mettre le feu avec un nouveau cliché assez incroyable que personne ne s’attendait à pouvoir découvrir…

En effet, Malika Ménard en a profité pour pouvoir diffuser une photo où elle apparait en petite culotte, ce qui n’a clairement pas déplu à tous ses fans qui sont encore pour certains complètement sous le choc face à l’ancienne Miss France qui a pu dévoiler une nouvelle partie de son intimité pour leur plus grand plaisir : ils attendent avec la plus grande impatience la prochaine photo de l’ancienne reine de beauté…