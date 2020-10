Malika Ménard : la Miss France 2010 a été agressée sexuellement alors qu’elle n’avait que 5 ans !

La jeune femme s’est livrée à cœur ouvert sur certaines périodes difficiles de sa vie. Avec sa séparation avec le chanteur Ycare, le départ de son père et l’agression sexuelle dont elle a été victime alors qu’elle était enfant, on ne peut certainement pas dire que la vie a été tendre avec elle. Beaucoup de personnes ignoraient qu’elle avait traversé tant d’épreuves. Aussi, son parcours en tant que Miss France 2010 ne fut pas de tout repos. Ces différentes révélations ont surpris ses abonnés, d’autant plus qu’elle faisait précédemment des publications très énigmatiques sur son compte Instagram. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Un traumatisme pour la jeune femme

En 2017, naquit le mouvement #MeToo, qui a donné la voix aux victimes d’agressions sexuelles dans le monde. La Miss France fait partie de celles qui ont eu à subir cette vilaine et amère expérience. Traumatisée par cet épisode, la petite fille qu’elle était à l’époque avait dû entamer une transformation précoce pour se protéger.

C’est avec le magazine Closer que la femme de trente ans est revenue sur cette agression. Elle a notamment évoqué son livre qu’elle a nommé Fuck les complexes (Editions Amphora) et qui sera disponible dès le 13 octobre 2020. Dans cet ouvrage, elle a raconté comment à 5 ans, elle avait été agressée par un homme de 25 ans qui était en effet, le fils de sa nounou !

Malika Ménard en a voulu à sa mère…

Si aujourd’hui, Malika Ménard semble être une femme épanouie avec le regard tourné vers l’avenir, son passé l’a marqué à jamais. Lorsque cet évènement a eu lieu, l’agresseur aurait dû être trainé devant la justice et être sanctionné pour le forfait qu’il a commis. Pourtant il ne s’est absolument rien passé.

En effet, l’homme de 30 ans, auteur de cet acte ignoble, n’a pas été inquiété puisque la mère de Malika n’avait pas porté plainte à l’époque. La femme de 33 ans aurait préféré que sa génitrice lui accorde beaucoup plus de soutien. Cependant, elle a entrepris elle-même les démarches il y a deux ans.

Il faut rappeler qu’en cas d’infraction sexuelle sur mineur, un délai de 20 ans est accordé après la majorité de la victime. Il n’est donc pas trop tard pour que Malika saisisse la justice pour élucider cette affaire… en tout cas, elle en a encore jusqu’à ses 38 ans.

Un livre très attendu

Encore très jeune quand cet horrible incident est survenu, Malika était pourtant consciente que cette situation était loin d’être normale. Elle affirme que cela ne serait sans doute pas arrivé si elle était un garçon. Ce fut le moment où elle prit conscience de sa nature féminine. Cette période a été tellement traumatisante, qu’elle avait décidé de s’habiller désormais comme un garçon.

Aussi, la Miss France 2010 a déclaré qu’elle voulait épargner ses parents. Cependant, sa volonté de vouloir être honnête avec ses lecteurs a pris le dessus. Il a donc fallu qu’elle évoque cet évènement qu’elle n’oubliera certainement jamais. Aussi loin qu’elle s’en souvienne, la reine de beauté a toujours voulu embrasser une vocation d’écrivaine. Même si le fameux déclic a pris du temps à venir, les choses ont été faciles pour elle dès qu’elle a commencé par écrire.