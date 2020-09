Mamans et Célèbres : Emilie Nef Naf absente des derniers épisodes ? Elle se confie sur Instagram !

View this post on Instagram

Les choses simples de la vie… Merci pour tous vos messages suite à mon passage dans @mamanscelebres_tfx sur @tfxtv, je ne saurai toutes & tous vous conseiller sur quoi faire ou ne pas faire pour vos histoires familiales, je vous dirai juste de suivre votre cœur et de ne jamais abandonner quoiqu’il arrive, faites toujours ce que vous ressentez au plus profond de vous et n’oubliez jamais une chose: vous êtes toutes & tous formidables et uniques, ne laissez jamais quelqu’un vous faire croire le contraire. Une chose est certaine, et je l’ai bien vérifiée, rien ne pourra vous rendre plus heureux que les choses simples de la vie. Vos plus beaux moments se trouveront toujours dans les moments les plus simples… 🙏❤️