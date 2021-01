Mamans : Julia devient la risée du Web à cause de cette vidéo, êtes-vous choqué ?

Julia, qui a notamment pu participer à Mamans a fait les frais de cette exposition médiatique. Il aura fallu une seule vidéo pour qu’elle soit largement critiquée par les internautes qui n’ont pas hésité à la tacler avec violence sur les réseaux sociaux. Certes, la jeune femme ne s’attarde généralement pas sur les critiques, mais les commentaires ont tout de même été nombreux. Certains ont estimé que la vidéo avait été vulgaire et d’autres sont convaincus qu’elle est gênante. Quel est donc le sujet de discorde ? Apparemment, Julia a partagé une vidéo dans laquelle elle twerke.

La dernière vidéo de Julia des Mamans sur Instagram

Les fans ont tendance à lui demander ses astuces pour rester en forme, elle précise qu’il faut bien sûr travailler pour avoir une silhouette identique, il ne suffit pas de pousser quelques haltères. Julia révèle qu’elle a eu l’occasion de reprendre le twerk et il s’agit selon elle d’une danse parfaite pour muscler le postérieur, mais également les cuisses.

Julia a donc tendance à se rendre à la salle de sport pour muscler le corps et gommer quelques imperfections .

. Bien sûr, avec la fermeture de ces établissements, il est relativement difficile de pratiquer une telle activité.

L’ancienne participante des Mamans révèle qu’elle danse beaucoup et pratiquement tous les jours, cette astuce lui permet de garder la forme.

Avant même de publier la vidéo, Julia sait sans doute qu’elle va entraîner une vive polémique, mais comme elle le précise, elle s’en moque.

En effet, Julia estime que le twerk est une danse difficile à assumer et elle est consciente que les retombées ne seront pas forcément positives. L’ancienne participante révèle qu’elle fait ce qu’elle souhaite puisque la danse est bénéfique, elle ne s’attarde donc pas sur les critiques et elles ont été nombreuses.

Une vidéo à la fois honteuse et gênante pour les internautes

Il n’en fallait pas plus pour que les retombées soient au rendez-vous et la participante des Mamans a clairement été taclée. Pour les internautes, cette danse est honteuse, voire gênante et très dérangeante. Des internautes n’ont d’ailleurs pas compris cette envie de partager une telle vidéo. Ils estiment que la danse peut être intéressante en privé avec notamment son conjoint, mais pour quelles raisons la partager sur un compte Instagram ? D’autres pensent aussi aux enfants puisqu’ils sont visibles sur les réseaux sociaux. De ce fait, ils sont convaincus qu’ils vont essuyer quelques critiques et cela ne sera pas forcément réjouissant.

Des internautes auraient même décidé de se désabonner de son compte après la publication de cette vidéo. Cette dernière lui a tout de même donné l’envie de continuer à partager son quotidien sans, forcément, réagir à cette polémique avec un autre post. Elle a tout de même partagé quelques messages lorsque les réactions étaient négatives. Pour un internaute qui a décidé d’apporter son soutien, une maman a le droit de s’amuser et elle n’est pas obligée d’être tirée à quatre épingles avec un chignon comme de nombreuses femmes.

Sur son compte Instagram, vous pourrez notamment retrouver une photo pour la nouvelle année, toute la petite famille avait pu se réunir pour célébrer ce passage et elle a également fait part de sa nouvelle découverte pour son ventre. Après une perte de poids, il peut être assez distendu et grâce à un professionnel, elle a notamment pu découvrir tous les avantages du Onda. Il s’agirait d’une méthode révolutionnaire pour le remodelage du corps. Vous pourrez retrouver quelques informations sur son compte Instagram qu’elle peut mettre à jour régulièrement.