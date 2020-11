Mango : ils sortent une magnifique veste… Tout le monde se l’arrache !

La célèbre enseigne a réussi encore à surprendre les fans de la mode en sortant la fameuse veste à moins de 100 euros.

Ce sera bientôt l’hiver et la fraîcheur se ressent déjà petit à petit. L’idéal serait d’opter pour des tenues chaudes. Même si on est actuellement en plein confinement, cette situation ne durera pas éternellement et on sera bien obligé de sortir à un moment ou à un autre. Ce sera le moment de se distraire, de faire du shopping, rien de mieux pour remonter le moral ! La célèbre marque Mango ne s’est pas laissée devancer et a annoncé sa toute nouvelle trouvaille à tous les fans de la mode. Il s’agit d’une sublime veste très tendance pour la période automne-hiver.

Une belle conception pour les amoureux de la mode

Les magasins de la chaîne Mango se sont montrés très ingénieux en proposant cette magnifique conception à tous les fans de la mode. Pour tous ceux qui aiment se parer des vêtements tendance, la veste à carreaux de Mango est tout indiquée. Comme toujours, la marque privilégie l’utilisation de matériaux de qualité ainsi que l’originalité dans ses styles qui, depuis, sont restés indémodables.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Cette veste est parfaite pour se garder au chaud et à l’abri de la rudesse de l’hiver sans pour autant perdre son aspect esthétique. La marque a veillé à ce que cette dernière création soit aussi adaptable que possible. On peut facilement l’accommoder sur une jupe ou un pantalon droit, de quoi conférer à son propriétaire, un style unique et raffiné.

Une veste à moins de 100 euros !

Pour cette nouvelle conception, la marque ne laisse rien au hasard. Les habitués des magasins Mango savent que la marque étiquette toujours ses créations de la mention Committed, qui signifie que les matériaux utilisés sont d’une excellente durabilité. Cette veste n’en fait pas exception. Disponible à 99,99 euros, elle est déjà accessible dans les magasins Mango.

Pour les personnes qui préfèrent les achats en ligne, elles peuvent passer leur commande directement sur le site internet de la marque. L’article est disponible en plusieurs tailles, XS, S, M et L. Aussi, un autre aspect intéressant est que la livraison est gratuite à partir d’un achat de 30 euros et l’utilisateur dispose de 60 jours pour éventuellement retourner l’article. Il n’y a donc plus d’hésitation à avoir.

Mango, encore et toujours à la page de la mode !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)



Depuis de nombreuses années, la marque Mango se montre toujours à la pointe de la mode. Les dernières trouvailles, les plus grandes tendances chez les couturiers de renoms figurent parmi les articles proposés. Il y a de quoi en mettre plein la vue à tout le monde. Avec ses nombreux sites de production, les équipes de Mango se montrent toujours très efficaces et réactives pour satisfaire les besoins des clients.

En effet, les équipes de la marque sont composées de fieffés connaisseurs de la mode qui ne laissent passer aucun défilé pour découvrir quels seront les vêtements qui seront les plus plébiscités. Aussi, ils ont veillé à mettre en place leurs propres lignes de vêtements et la particularité avec ces derniers est qu’ils ont des tissus de qualité irréprochable. En parlant de qualité de tissus, cette veste en est l’exemple palpable. Elle est rehaussée d’un col à revers avec des manches longues et doublées.