Manifest : Une nouvelle saison de la série débarque sur TF1 dès ce soir !

Lorsque la série a fait son apparition sur la chaîne de télévision, elle avait sidéré plus d’un avec son intrigue unique. Une série étrange qui met en exergue le surnaturel. Alors que la saison a pris fin depuis quelque temps, les fans de la série se demandaient la date de sortie de la deuxième saison. Si des rumeurs avaient précédemment circulé à ce propos, on peut bien dire qu’elles sont vraies puisque la série fait son grand come-back durant ce mois de novembre pour la plus grande joie des téléspectateurs. Les cinéphiles pourront suivre la diffusion de Manifest sur TF1 le 10 novembre prochain à partir de 21h 05. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Trois épisodes inédits pour la soirée du 10 novembre !

Les téléspectateurs seront certainement ravis de découvrir les trois premiers épisodes de cette deuxième saison de Manifest qui seront diffusés jusqu’à 23h 35. Comme on pouvait s’y attendre, on verra les deux acteurs vedettes de la série, Melissa Roxburgh et Josh Dallas. Les deux comédiens feront leur retour sur les petits écrans.

Il faut dire que la fin de la première saison de la série avait laissé les téléspectateurs sur leur faim. Ils avaient été très surpris que la saison se termine de cette façon alors que les 16 épisodes qu’elle comportait étaient très intéressants et les ont tenu bien en haleine. Le scénario avait bien de quoi intriguer.

Une intrigue saisissante

Le vol 828 avait disparu des radars sans aucune réelle explication. Pour les personnes à bord de l’avion, il ne s’agissait que de quelques heures de vol et de secousses particulièrement violentes. Chose curieuse, les choses ne sont pas pareilles pour le reste du monde. En effet, les quelques heures correspondaient à cinq années au cours desquelles personne n’a retrouvé la trace de l’appareil et tous les passagers avaient été présumés morts.

Durant les 16 épisodes de la première saison, il y a eu de nombreuses enquêtes et de fil en aiguille, les acteurs ont fait une découverte glaçante. Tous les passagers à bord de l’avion semblaient avoir une épée de Damoclès sur la tête. Il y avait une date de mort qui était prévue pour chacun d’eux. Les vies de toutes ces personnes qu’on avait cru mortes sont en danger. Cette deuxième saison comporte au total 13 épisodes et leur diffusion a déjà été effective aux États-Unis sur la chaîne NBC.

Des taux d’audience satisfaisants pour la première saison

En France, la série a connu un succès fou dès la diffusion du tout premier épisode de la première saison. Cet épisode avait été nommé Vol retour. Il avait été suivi en audience consolidée par 6,81 millions de téléspectateurs soit un pourcentage de 27,5% du public et 44,4% des FRDA-50 selon les statistiques de Médiamétrie.

C’est le troisième épisode intitulé Une musique dans la tête qui fut le plus suivi en 2019. En ce qui concerne la série elle-même, elle avait été classée parmi les trois premières séries étrangères les plus vues en France en 2019. Après ce début tonitruant, les audiences sont ensuite revenues à la normale. La saison 2 connaitra-t-elle autant ou plus de succès ? Rendez-vous le 10 novembre pour le savoir.