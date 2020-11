Manon Marsault : enceinte d’un 3e enfant ? Révélation choc !

Manon Marsault, comme beaucoup d’autres starlettes de téléréalité, s’est installée à Dubaï avec sa petite famille, et elle s’est récemment confiée au sujet d’une éventuelle troisième grossesse.

Une seconde grossesse qui ne s’est pas vraiment passée comme prévu

Le 4 mars dernier, l’ex-candidate de l’emblématique émission “Les Marseillais” déjà maman d’un petit Tiago avait fait une révélation qui avait ému ses fans : la belle brune était de nouveau enceinte !

Le petit couple qui allait bientôt devenir parent pour la seconde fois avait alors annoncé : “Vous étiez nombreux à vous en douter et vous aviez raison. Notre fille s’appelle Angélina.”

La jeune femme avait alors partagé une photo pour le moins évocatrice de Julian Tanti, Tiago et d’elle, le ventre bien arrondi, une échographie à la main avec en légende : Bébé number 2 est en route.



« Tellement hâte d’être quatre. De la serrer dans mes bras. Et que Tiago devienne grand frère » avait alors déclaré la jeune femme sur son compte Instagram. La petite famille attendait donc leur deuxième enfant avec une impatience presque palpable.

Les fans étaient ravis, mais contre toute attente, cette deuxième grossesse ne s’est pas passée comme prévu. Plus son ventre grossissait, et plus la jeune femme avait du mal à supporter les hormones, la fatigue et les transformations physiques…

Manon Marsault ne supporte plus son corps

Visiblement fatiguée par cette seconde grossesse, la jeune starlette de téléréalité s’est confiée sur son compte Snapchat à propos de l’image qu’elle avait de son corps et son physique qui avait considérablement changé lors de cette seconde grossesse. Sans filtre, elle avait annoncé qu’après l’accouchement, elle repasserait certainement par la case chirurgie esthétique.

L’épouse de Julien Tanti se dit complètement métamorphosée physiquement et a beaucoup de mal à supporter son corps : “Au mois de janvier, je remets des extensions. Il va y avoir un vrai « avant, après » comme dans les émissions américaines là. Ce n’est pas le poids qui m’inquiète (…) en revanche c’est mon visage qui a pris un coup il va falloir que je fasse un traitement pour l’acné, là les hormones ça m’a déglingué le visage. Il va falloir que je fasse des injections à cause des rides. Et il faut que je refasse ma poitrine aussi. J’accouche, je prends soin de ma famille, et après je pense à ma gueule, ça, c’est sûr.” a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Son petit mari a d’ailleurs validé cette décision, très heureux que sa femme ait décidé de se « reprendre en main » après l’accouchement…

Y aura-t-il une 3e grossesse ?

Toujours très proche de sa communauté de fans, Manon Marsault a décidé de se livrer en participant au fameux jeu du “questions-réponses”. L’occasion pour les internautes d’en apprendre plus sur les intentions de la jeune femme concernant une éventuelle 3e grossesse.

L’un de ses fans lui a alors demandé sur Instagram : ”Tu penses avoir un troisième enfant ?”, ce à quoi la jeune femme a répondu par la négative : “Non je ne pense pas.”

Au moins, le message est clair : la petite famille s’en tiendra à 2 enfants !

« Depuis que j’ai accouché, je n’ai jamais eu mes ragnana. Cela fait deux mois bientôt. J’aimerais bien pouvoir commencer la pilule pour mieux me réguler (…) Je n’ai pas du tout envie de retomber enceinte. Non, pas tout de suite, pas maintenant. Je ne suis pas sûre dans ma vie de vouloir un troisième enfant. Deux c’est très bien », avait-elle également déclaré sur Snapchat.

Reste encore à savoir si son compagnon partage cette idée, ou si Julien Tanti espérait en secret que la famille s’agrandisse encore un peu !