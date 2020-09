Manon Marsault (Les Marseillais) tacle son ancienne meilleure amie Carla Moreau dans une vidéo !

Manon Marsault : « Carla Moreau est une menteuse qui se prend pour une victime »

La relation est toujours aussi tendue entre Carla Moreau et Manon Marsault. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, cette dernière a taclé violemment celle qui fut jadis sa meilleure amie. Tout a commencé avec cette dispute qui a éclaté entre Carla Moreau et Jessica Thivenin dans Les Marseillais vs le reste du Monde 5.

Après avoir vu cet épisode, la majorité des internautes a donné raison à Carla. En revanche, Manon Marsault a dû intervenir, car son prénom a été mentionné par son ex-meilleure amie dans ce conflit. Alors, Manon a riposté avec une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux. On l’y voit entre autres tenir des propos qui sont visiblement adressés à Carla Moreau.

Dans cette vidéo, Manon dit que Carla dramatise un peu trop la situation en se prenant pour la victime alors qu’elle est une menteuse. Ainsi, devant la tournure que prennent certains faits, la maman de Tiago s’est dite choquée. Selon elle, la réalité est tout autre. « Je suis vraiment choquée par certaines choses qui me montent les nerfs », « Il est hors de question pour moi de garder le silence sur ces choses. Je peux encaisser lorsqu’on me dit que je suis une mauvaise. Par contre, la victimisation et le mytho, ça va deux secondes, ça va pas durer plus longtemps que ça, c’est sûr ».

« Je serais aussi sans pitié », a dit Manon

Manon Marsault dit que ce n’est pas du tout son genre de victimiser. Elle a dit que ces deux derniers mois, elle s’est fait accusée de toutes sortes de choses : menteuse, vicieuse, sorcière, manipulatrice…Pourtant, elle a précisé qu’elle est une personne très franche.

« Il n’y a pas plus franche que moi. Moi, je ne me prends pas pour la victime toutes les deux secondes, bien que je sois enceinte et qu’il y a des choses avec mes hormones qui peuvent me sensibiliser. Par contre, au bout d’un moment, il va falloir remettre certaines choses dans leur contexte. »

Pour Manon Marsault, c’est Carla qui est la vraie manipulatrice « Cette personne-là pousse afin que les gens pensent des choses fausses. Elle pousse, afin que certaines personnes publient des articles qui sont absolument loin de la réalité. Elle n’a aucune pitié alors qu’elle sait très bien que je suis enceinte. Moi aussi, je serai impitoyable » a-t-elle dit avant de réitérer qu’il n’y a pas plus franche qu’elle. « Que ce soit devant ou derrière les caméras, quand je veux dire quelque chose, je le dis. Que ce soit cette personne ou n’importe qui ne pourra pas dire le contraire » a-t-elle martelé.

Selon Manon, sa franchise dérange certaines personnes, mais ce n’est pas pour autant qu’elle se prive de dire ce qu’elle pense. Par contre, elle a dit qu’elle ne supportait pas qu’on ne lui dise pas les choses et qu’on se fasse passer pour un ange devant elle alors que par-derrière, on lui donne des coups. « Aller faire faire des articles, de créer des faux comptes, de faire monter la boule de neige, tout ça derrière mon dos, j’ai vraiment horreur de ça » a-t-elle ajouté.

Manon a dit qu’une fois qu’elle aura accouché de sa fille, ce qui se fera bientôt, elle compte régler ses problèmes en face, que ce soit devant ou derrière la caméra. Elle a également promis de citer un nom pour bientôt et donner sa version des faits, libre aux gens de croire ou de ne pas croire.