Marc Lavoine (The Voice 2021) : il fait des révélations choquantes sur ses lunettes dans l’émission de télécrochet

Tout le monde l’aura remarqué dans cette nouvelle saison de The Voice qui n’a pas fini de faire parler d’elle : Marc Lavoine a une façon très particulière de se présenter dans l’émission, et les internautes ont été très nombreux à se poser des questions sur sa façon de porter ses lunettes à l’écran. Il faut dire que depuis le début de la saison, tout le monde a pu remarquer que le chanteur a une attitude assez particulière, et cela n’aura pas échappé à certaines personnes.

Il se trouve en effet que l’on ne sait pas encore tous les secrets de la production de The Voice et il y a parfois des mystères qui sont très bien gardés. Alors que les téléspectateurs ont été très nombreux à se poser des questions concernant les raisons qui poussent Marc Lavoine à porter ses lunettes de cette façon si particulière, ce dernier a enfin décidé de lever le voile sur ce mystère qui inquiétait ses plus grands fans.

On sait parfois que la production de l’émission The Voice peut être amenée à faire des demandes aux participants qui peuvent être pour le moins assez étonnantes, mais on ne s’attendait pas à ce que cela puisse aller aussi loin. En effet, les révélations qui ont été faites plus tôt concernant l’émission vont parfois très loin. On avait notamment pu apprendre que les jurys de l’émission devaient dans la mesure du possible porter toujours les mêmes vêtements, afin de pouvoir faciliter le montage.

Marc Lavoine balance tout : il donne enfin les vraies raisons sur sa participation et ses lunettes dans The Voice

C’est contre toute attente sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram que Marc Lavoine a décidé de tout balancer, quitte à ce que cela ne plaise pas à certaines personnes qui voulaient garder une certaine part de mystère et de magie concernant l’attitude du chanteur.

Il faut bien avouer que Marc Lavoine n’est pas forcément reputé pour se mettre en avant dans sa vie privée, et les déclarations qu’il a pu faire ont donc choqué certains téléspectateurs qui ne s’attendaient pas à une prise de parole aussi franche et directe de sa part. Tout le monde aura remarqué la manie de Marc Lavoine avec ses lunettes : il n’est pas rare de pouvoir apercevoir Marc Lavoine saisir très rapidement ses lunettes parfois, et il a une façon très particulière de les utiliser.

Comme il l’a révélé, il les utilise pour une toute autre raison qui est très particulière, c’est le moins que l’on puisse dire…

Marc Lavoine : ses lunettes lui permettent de zoomer sur les candidats pour mieux les voir de loin

C’est en effet une manie très particulière que l’on a pu relever chez le chanteur de 58 ans. Ce dernier n’hésite pas à prendre ses lunettes et les placer devant lui, mais pour une raison qui s’explique dans la réalité !

En effet, il a expliqué que ces dernières lui permettaient tout simplement de voir leur visage en plus grand afin de mieux les observer. Voilà une déclaration qui devrait enfin faire taire les rumeurs concernant le chanteur !