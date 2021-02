Marcel Keff : l’ancien chef étoilé de la Moselle retrouvé mort, la thèse du suicide serait privilégiée

La situation pour les restaurateurs est clairement difficile puisque la crise sanitaire entraîne une fermeture sur le long terme. Depuis le second confinement, les Français ne peuvent pas se rendre dans ces établissements même pour un déjeuner sur le pouce. Certains professionnels sont face à des difficultés financières majeures et Philippe Etchebest a tenté à maintes reprises d’alerter les autorités compétentes lorsque le second confinement a été validé. C’est donc dans ce contexte que le décès de Marcel Keff a été relayé notamment par France Bleu Lorraine.

Marcel Keff a été retrouvé sans vie à Zoufftgen

La commune de Zoufftgen, ses habitants viennent de perdre un de leurs Ambassadeurs. A travers la qualité de son travail… Publiée par Michel Paquet sur Mardi 23 février 2021

Un drame avait pu frapper son quotidien puisque Marcel Keff avait perdu une étoile il y a quelques mois. Ce n’est pas la première fois qu’une telle perte peut engendrer un drame, vous vous souvenez peut-être d’un autre chef qui avait été retrouvé sans vie à savoir Bernard Loiseau. Le Guide Michelin est souvent critiqué par des professionnels puisqu’il entraîne une forte pression et la perte d’une étoile peut-être dévastatrice.

Marcel Keff était le chef du restaurant La Lorraine, mais il avait toutefois laissé les commandes à son fils .

. Cet homme de 63 ans était toujours derrière les fourneaux apparemment pour aider son fils.

Selon le magazine Voici, nous apprenons que Marcel Keff avait mal vécu cette sanction dévoilée par le guide Michelin.

L’ancien chef étoilé avait notamment consacré une bonne partie de sa vie pour la restauration. En ce qui concerne son fils, il semblait également être lassé par le contexte et il lui aurait fait part de son envie de tourner la page comme le précise le magazine people. Marcel Keff se serait donné la mort puisqu’il a été retrouvé sans vie le 23 février au matin. La découverte a été faite à Zoufftgen, une ville qui est à proximité du Luxembourg.

La situation sanitaire est-elle à l’origine de ce drame ? Difficile de le savoir, mais il est toujours triste pour le monde de la restauration de découvrir de tels faits. Il faut savoir que la perte de l’étoile avait été partagée avant la crise du coronavirus. Toutefois, les restrictions sanitaires ont peut-être eu un impact conséquent sur la suite puisque les restaurateurs sont nombreux à être fermés depuis de longs mois.

"La crise du Covid-19 a affecté son restaurant comme tous les autres et en 2020, le restaurant familial était en mauvaise posture." Le chef étoilé Marcel Keff s'est suicidé à l'âge de 63 ans https://t.co/0zFX4dnK1Q — Guy Bolduc 🎙 (@GuyBolduc) February 24, 2021

Marcel Keff est décrit comme un ambassadeur de Zoufftgen

Son fils Lucien Keff qui était donc à ses côtés pour le restaurant familial avait eu l’occasion de se former au lycée hôtelier de Metz. Il avait également pu apprendre les meilleures techniques aux côtés des grands de ce domaine à savoir Alain Ducasse ou encore Marc Veyrat. Les personnes habituées à déguster les plats de ce restaurant pouvaient alors découvrir les compétences de Marcel Keff et de son fils. Toutefois, selon France Bleu lorraine, ce dernier aurait mentionné son envie de quitter le restaurant familial.

Des hommages ont été partagés sur les réseaux sociaux, Michel Paquet a également proposé un message sur son compte Twitter. Il décrit Marcel Keff comme un ambassadeur de la commune puisqu’il avait pu aussi diriger la lumière sur cette dernière. Les habitants étaient également fiers selon lui de localiser leur commune en précisant qu’il s’agissait de celle qui avait le privilège d’abriter le restaurant La Lorraine. Il précise également que cette famille Keff a pu proposer l’une des tables les plus sympathiques de la Moselle.

Marcel Keff avait commencé sa carrière après une formation à Strasbourg et il avait repris une petite auberge avec la collaboration de sa femme dans les années 80.