Mariage de Jennifer Gates, la fille du milliardaire a une cérémonie à plusieurs millions de dollars !

Jennifer Gates a trouvé l’amour. Elle semble bien avoir trouvé celui avec qui elle passera le reste de sa vie. La jeune femme se marie avec Nayel Nassar le 16 octobre. Une grande cérémonie dans son immense haras situé près de New York s’impose pour leur mariage. Cet événement à plusieurs millions de dollars s’annonce vraiment palpitant.

Une cérémonie de mariage hors de prix

L’ainée de Melinda et Bill Gates va connaître la joie du mariage le 16 octobre 2021 avec son bel amour Nayel Nassar. C’est un champion équestre d’origine égyptienne. Ils vont se dire oui, dans un somptueux haras de 50 hectares se situant à North Salem tout près de New York.

Il s’agit en réalité d’un magique espace que la jeune Jennifer Gates a reçu comme cadeau. Et ce, après être sortie diplômée de la prestigieuse Université de Stanford en 2018. Ce ranch est estimé à 16 millions de dollars. La soirée en question est estimée quant à elle à 2 millions de dollars. Impressionnant !

En effet, les préparatifs pour la cérémonie ont bel et bien commencé, et ce, depuis près d’un mois dans la ferme. Plusieurs pavillons surélevés avec des baies vitrées du sol au plafond ont été construits. Il y a également une piste de danse qui a été installée. Avec tout ça, impossible de ne pas mentionner la présence des agents de sécurité. Ces derniers ont été aperçus dans les rues.

Il faudrait reconnaître que la famille s’active réellement pour l’occasion festive. C’est dans ce cadre que Jennifer et sa mère ont été aperçues en pleine emplette dans les rues de la Grosse Pomme. Elles se sont même rendues au Spa.

Une belle déclaration de Nayel Nassar à sa bien-aimée

Nayel Nassar et la belle Jennifer Gates se fréquentent depuis plus de quatre ans déjà. Ils se sont fiancés en janvier 2020. Le jeune d’origine égyptienne n’a pas hésité à poster une sublime photo de sa chère et tendre sur Instagram. Les deux tourtereaux étaient assis ensemble tout près l’un de l’autre, dans la neige.

Cependant, il n’a pas manqué de noter un joli message d’amour en légende. « Elle a dit oui ! Je me sens comme l’homme le plus chanceux (et le plus heureux) du monde en ce moment » déclare-t-il. Il poursuit « Jenn, tu es tout ce que j’aurais pu imaginer et bien plus encore ».

Nayel Nassar affirme également son enthousiasme et son envie de continuer à grandir avec sa bien-aimée à travers ce voyage qu’est la vie. Ce dernier dit également, ne pas pouvoir imaginer son existence sans celle qui fait battre son cœur. Il ajoute « Je t’aime plus que tu ne peux l’imaginer, et merci de faire de chaque jour un rêve pour moi ». « C’est pour toujours ! » a-t-il conclu tendrement.

Jennifer Gates, mieux en apprendre sur la sublime femme

La jeune femme est très passionnée par l’équitation. Elle enchaîne les compétitions équestres depuis l’âge de 6 ans. La fille de Melinda et Bill Gates a eu même la possibilité de remporter plusieurs prix prestigieux aux États-Unis. En occurrence l’U.S. Open Hollow Creek Farm réservé pour les moins de 25 ans. Elle a aussi remporté le championnat national ISEF U25.

Il faudrait reconnaître que ses talents lui ont nettement permis de se faire un nom par elle-même. Malgré cela, la jolie Jennifer a plutôt préféré se diriger vers un autre domaine pour sa carrière professionnelle. Elle obtient donc son diplôme de biologie humaine à l’université de Stanford en 2018. L’année d’après, Jennifer rejoint les bancs de l’université de médecine Icahn du Mont Sinaï, à New York.