Mariage en 2021 : les tendances que vous ne pourrez pas manquer, elles sont dingues !

En 2021, les mariages annulés de 2020 pourront peut-être avoir lieu au cours de l’été puisque la crise sanitaire devrait disparaître peu à peu. En effet, le gouvernement a pu déployer le vaccin et les campagnes ont pris de l’ampleur dans les différentes régions françaises. De ce fait, les couples commencent à envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité et vous pourrez alors succomber à ces astuces renversantes et à ces tendances qui seront en mesure de vous satisfaire.

Le Top 3 des tendances pour le mariage

Bien sûr, avec le coronavirus qui a entaché notre quotidien depuis quelques mois, nous devons forcément apprendre à vivre autrement tant qu’il n’a pas disparu à 100 %. Certains estiment qu’il pourrait même se transformer en une maladie saisonnière comme la grippe et il sera alors judicieux d’être toujours très attentif à la situation. Ces tendances prennent donc en compte ces informations.

La première tendance concerne les réceptions en plein air qui auront grandement la cote en 2021 pour les mariages .

. En termes de couleurs, le naturel et la douceur auront une place de choix, vous pourrez miser sur le rose, le vert menthe et même le jaune poussin.

La troisième tendance pour un mariage réussi en 2021 concerne le wedding bag que vous pourrez transmettre à vos invités.

Vous avez sans doute pu croiser ces pochettes sur les réseaux sociaux à l’occasion des mariages ou des fêtes pour la naissance d’un enfant. Chez les stars, ce concept a pu prendre de l’ampleur et ce sera aussi le cas pour le mariage en 2021. À la place du petit ballotin avec des dragées, vous aurez l’occasion de proposer ces contenants avec des produits et de petites attentions. En effet, parmi les articles à envisager, il y a le fameux riz, les surprises gourmandes, l’éventail pour lutter contre la chaleur et des lingettes rafraîchissantes.

Le wedding bag prend aussi de l’ampleur à cause de la crise sanitaire, cela limite au maximum les interactions entre les personnes. Cela vous évite aussi de piocher dans le saladier comme tous les autres invités pour avoir quelques gourmandises ou du riz pour inonder les futurs mariés. De ce fait, le mariage en 2021 sera encore impacté par la Covid-19.

Le retour des spectacles féériques

Alors que l’année 2020 a été clairement morose avec la suppression de toutes les fêtes, les futurs mariés en 2021 ont l’intention de s’amuser. Ce sont alors de véritables spectacles féériques qui seront organisés avec des feux d’artifice. Vous aurez l’occasion de faire appel à des professionnels ou de vous focaliser sur les différentes tendances. En effet, les boîtes prêtes à l’emploi pour les feux d’artifice sont vraiment très efficaces et faciles à mettre en place.

Le mariage en 2021 sera alors festif, et peut-être un peu plus que les autres années, car certains couples ont été contraints d’annuler la cérémonie l’année dernière à cause des restrictions évoquées par le gouvernement. Par contre, le naturel et la simplicité seront au rendez-vous pour le reste de l’organisation. En termes de gâteau, les couples ne veulent plus du grandiose, mais quelque chose de beaucoup plus simple. De ce fait, les pièces montées extraordinaires sont reléguées aux oubliettes et elles laissent leur place à des gâteaux beaucoup plus traditionnels.

De plus, si vous économisez de l’argent avec ces gourmandises, vous pourrez sans doute proposer un spectacle beaucoup plus réjouissant pour tous vos invités. Vous connaissez désormais les tendances de 2021 pour le mariage, c’est l’heure de préparer cette union dans les meilleures conditions. N’oubliez pas les gestes barrières pour éviter la propagation du virus.