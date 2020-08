Mariah Carey : sa famille est touchée en plein cœur pas une affaire de sexe

Selon ses accusations, elle aurait été en proie à une exploitation sexuelle de la part de leur mère pendant qu’elle n’avait que 10 ans. Connue pour s’illustrer négativement la plupart du temps dans les médias, la sœur de la star vient de faire une révélation qui aura sans nul doute des retombées conséquentes sur la famille.

C’est le Daily Mail qui a rendu publique la plainte déposée depuis février par Alison Carey. Dans cette dernière, elle raconte une histoire aussi salissante que terrible. La sœur de la star américaine fait savoir qu’au cours de son enfance, elle s’est vite rendue compte que sa mère faisait partie d’une secte dédiée à Satan. En se référant au récit, il est facile de comprendre que c’est au cours des rencontres nocturnes de la secte que les filles étaient malmenées.

Ce qui voudrait signifier qu’en vrai elle n’était pas la seule à être en proie à ces maltraitances. Alison laissait savoir que sa mère laisse plusieurs hommes tenir des rapports sexuels avec elle. Une pratique à laquelle ont participé plusieurs personnes adultes. D’ailleurs, elle était contrainte de regarder d’autres personnes abusées sexuellement de plusieurs autres enfants. Tout ceci, au cours de rituels organisés par la secte dédiée à Satan.

En déposant sa plainte devant la justice, Alison Carey fait savoir qu’elle réclame des réparations des conséquences que cette phase horrible sa vie lui aurait causé. Elle dit avoir sombré dans la dépression et être profondément traumatisée par cette phase de sa vie.

