Mariah Carey : sa soeur accuse leur mère de maltraitance et d’avoir laissé des hommes abuser d’elles pendant leur enfance !

Selon ses accusations, elle aurait été en proie à une exploitation intime de la part de leur mère pendant qu’elle n’avait que 10 ans. Connue pour s’illustrer négativement la plupart du temps dans les médias, la sœur de la star vient de faire une révélation qui aura sans nul doute des retombées conséquentes sur la famille.

Une histoire de secte et de manipulations

C’est le Daily Mail qui a rendu publique la plainte déposée depuis février par Alison Carey. Dans cette dernière, elle raconte une histoire aussi salissante que terrible. La sœur de la star américaine fait savoir qu’au cours de son enfance, elle s’est vite rendue compte que sa mère faisait partie d’une secte dédiée à Satan. En se référant au récit, il est facile de comprendre que c’est au cours des rencontres nocturnes de la secte que les filles étaient malmenées.

Ce qui voudrait signifier qu’en vrai elle n’était pas la seule à être en proie à ces maltraitances. Alison laissait savoir que sa mère laissait plusieurs hommes entretenir des rapports avec elle. Une pratique à laquelle ont participé plusieurs personnes adultes. D’ailleurs, elle était contrainte de regarder d’autres personnes abuser de plusieurs autres enfants. Tout ceci, au cours de rituels organisés par la secte dédiée à Satan.

Un jeune âge marqué particulièrement pas des déviances

En déposant sa plainte devant la justice, Alison Carey fait savoir qu’elle réclame des réparations des conséquences que cette phase horrible sa vie lui aurait causé. Elle dit avoir sombré dans la dépression et être profondément traumatisée par cette phase de sa vie.

Dans le document rapporté par la presse il est mentionné que « Par conséquent, la plaignante souffre de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression, ce qui l’a poussée à consommer des drogues légales et illégales ».

La sœur de la Star s’est effectivement laissé aller à certaines déviances. Elle a par exemple eu recours à la prostitution. Les torts que lui auraient causés les maltraitances de sa mère l’ont poussé à avoir recours à des psychologues, dans le but de se retrouver progressivement.

listening to headline news talk about riahanna and mariah carrey and their abuse stories and how bad abusers are….fucking fuckheads… — Cire Miab (@Dropwiser) November 5, 2009

Il faut rappeler qu’en effet la sœur de Mariah Carey s’est retrouvée à plusieurs reprises dans des problèmes avec la justice. Notamment, dans une affaire d’accident de voiture, qui aurait pu coûter la vie à certaines personnes. En vrai, sa vie n’a vraiment rien de glorieux à l’image de celle de sa sœur.

Un silence remarquable de la super star

À la suite des accusations d’Alison, ni leur mère ni Mariah Carey n’ont réagi. Il est à noter que les deux sœurs ont des soucis entre elles depuis 1991. Cela fait bien longtemps qu’elles ne se sont pas adressé un seul mot. Maria Carey n’a vraiment pas une relation normale avec les membres de sa famille. Elle évite au maximum de leur accorder un intérêt quelconque. D’ailleurs, Morgan son frère a osé la prendre pour un « monstre ».

Après les révélations choquantes de la sœur de cette dernière, il est possible d’avoir un aperçu de l’enfer qu’aurait pu être leur enfance. De son côté, Mariah Carey est plutôt concentré sur la publication de son autobiographie. Elle publie un livre dans lequel est fera un zoom sur toute la partie inconnue de son histoire.

Il se pourrait que les accusations de sa sœur donnent une plus-value au document sur le point d’être publié. La chanteuse est également connue pour ses problèmes de bipolarité et son côté très excentrique.