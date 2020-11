Marie-Ange Casta : maman pour la seconde fois, la femme de Marc-Antoine le Bret poste une photo de leur bébé !

Dimanche 8 novembre 2020, c’était la révélation pour tous les fans du petit couple formé par Marie-Ange Casta et Marc-Antoine le Bret. Après tant de secrets, la jeune maman a surpris tout le monde en postant une photo de son nouveau-né, une photo à laquelle personne ne s’attendait !

Une première grossesse très secrète pour Marie-Ange Casta

La sœur de Laetitia Casta a fait sensation ce week-end en annonçant la bonne nouvelle à sa communauté de fans. Mais il faut dire que l’actrice et styliste n’en est pas à son coup d’essai en matière de bébé surprise.

En effet, la jeune femme déjà maman avait créée l’événement en 2015 lorsqu’elle été apparu en couverture de Milk avec la petite Catalina, à l’époque âgée de 2 ans.

« Si Catalina n’était pas prévue, elle était plus que désirée« , avait alors déclaré la jeune maman au sujet de sa petite fille qui était née 2 ans auparavant dans le plus grand des secrets.

Interrogée par le magazine Jounal des femmes il y a un an, la jeune femme de 30 ans avait déclaré ne pas vouloir révéler l’identité du père de son premier enfant. À l’époque, elle n’avait pas non plus voulu parler de sa grossesse et s’exposer aux questions des journalistes.

« J’avais envie de vivre ce moment pour moi. J’étais jeune et je ne voulais pas avoir de questions, je ne voulais pas avoir le regard des gens sur moi pendant ma grossesse. J’étais dans une bulle et je ne voulais pas en sortir », avait-elle déclaré en 2019 dans les micros des journalistes de Journal des femmes.

Une grossesse gardée secrète qui, à l’époque, avait beaucoup interrogé les fans de la jeune maman !

Et apparemment, Marie-Ange Casta adore les mystères puisque cette dernière a décidé de remettre le couvert lors de sa 2e grossesse.

Voir cette publication sur Instagram Fresh Air #bretagne Une publication partagée par Marie-Ange Casta (@marieangecasta) le 19 Juin 2020 à 6 :33 PDT

Une seconde grossesse tout aussi mystérieuse !

C’est maintenant officiel, l’actrice, mannequin et styliste Marie Ange Casta est devenue maman pour la seconde fois, mais cette fois-ci, on connait l’identité du papa !

Dimanche 8 novembre, la jeune maman de 30 ans a posté une photo de son bébé sur Instagram et ses plus de 53 000 abonnés étaient en ébullition !

Sur ce cliché qui compte déjà plus de 2500 likes, la jeune femme a décidé de ne dévoiler que les petits pieds de son bébé. En légende, on peut lire “1 mois de toi 🐻”. Une annonce auréolée de beaucoup de mystère encore une fois…

Dans les commentaires, les fans surpris n’ont pas hésité une seule seconde à féliciter la jeune maman pour ce nouvel intégrant, mais un commentaire attire tout particulièrement notre attention… Celui de l’imitateur et humoriste Marc-Antoine le Bret, le papa de ce nouveau-né.

“De nous 🥰” a-t-il simplement commenté sous le cliché.

Voir cette publication sur Instagram – 15 Juin 2019 – Une publication partagée par Marie-Ange Casta (@marieangecasta) le 15 Juin 2020 à 1 :59 PDT

Le petit couple est bien connu pour sa discrétion et pour ne pas s’éprendre au sujet de leur relation sur les réseaux sociaux.

Les 2 tourtereaux ne se montrent presque jamais ensemble et ils sont même allés jusqu’à se marier en toute discrétion en Corse en juin 2019.

Pour vivre heureux, vivons cachés ?

En ce qui concerne le nom ou le sexe du bébé, là encore le mystère reste entier, car la photo qui ne laisse entrevoir que les pieds du nouveau-né et un body aux couleurs neutres ne donne aucun indice !

Alors fille ou garçon ? La réponse d’ici quelques mois…

En attendant, on souhaite toutes nos félicitations aux heureux parents !