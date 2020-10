Marie Denigot (Danse avec les Stars) : Désormais femme mariée… Elle dévoile sa magnifique tenue !

Avec la pandémie du coronavirus et toutes les répercussions qu’elle a entraînées, il est très difficile d’organiser un évènement. Entre la période de confinement, les règles barrières, les interdictions de rassemblement, le couvre-feu et les autres mesures instaurées par le gouvernement, il n’est pas évident de se retrouver pour des réjouissances. Pourtant, Marie Denigot a pu tirer son épingle du jeu en convolant avec Nikolay Levchenkova, l’élu de son cœur. Bien qu’ils aient été obligés de rester séparés pendant quatre mois à cause de la fermeture des frontières, les deux amoureux ont su retrouver le chemin vers les bras l’un de l’autre. Ils se sont mariés le 17 octobre dernier et la tenue de l’heureuse du jour a fait bien des envieux. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un couple très assorti

Fin août dernier, Marie et Nikolay se retrouvaient après une longue séparation. Les deux amoureux se sont dit ‘’oui’’ devant Dieu et devant les hommes. C’est sur son compte Instagram que l’ancienne danseuse de l’émission Danse avec les Stars a partagé quelques photos de son mariage avec ses followers. Elle était toute souriante et le bonheur se lisait sur son visage.

Marie et Nikolay ne font certainement pas dans la monotonie. C’est donc des tenues originales que le couple a choisies pour célébrer ce jour unique. Ils ont opté pour des tenues assorties. Nikolay était vêtu d’un costume de couleur bleue, sur une chemise de couleur blanche avec un nœud papillon noir. Quant à Madame, elle n’a pas voulu mettre la classique robe de mariée. Marie a également porté une veste de costume bleu se mariant parfaitement à un pantalon de couleur blanche et des chaussures à talon avec motifs python.

De toute évidence, la jeune femme de 26 ans est plus que ravie que ce jour soit enfin arrivé. « Je ne peux pas être plus heureuse que lorsque je suis dans les bras de mon époux » a-t-elle écrit en légende sous les nombreuses photos qu’elle a publiées. Elle a été félicitée par de nombreuses autres célébrités comme Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Agustin Galiana et même Laurent Ournac !

Son combat pour retrouver son mari

Les stars ne furent pas les seuls à adresser les vœux de bonheur au jeune couple. Les internautes se sont aussi montrés très affectueux dans leurs différents messages. Beaucoup se sont attardés à apprécier la tenue de Marie Denigot en saluant l’originalité dont elle a fait preuve.

On se souvient que les choses avaient été compliquées pour le couple, vu que les deux amoureux étaient séparés par la distance. Ce fut une période particulièrement difficile à traverser pour les deux conjoints. En effet, les frontières n’étaient ouvertes qu’aux couples mariés et Marie et Nikolay ne l’étaient pas encore à l’époque. L’un était au Danemark et l’autre en France.

Pour pouvoir retrouver son mari, la jeune danseuse a exhorté ses abonnées à signer une pétition. Si à l’époque le Danemark avait déjà ouvert ses frontières, la France ne s’était pas encore décidée à faire de même. Les internautes ont compris sa détresse et se sont alliés à sa cause. De toute évidence, le vent a tourné en faveur des deux amoureux.