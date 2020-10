Marie Garet « battue » : elle tourne la page et déclare sa flamme à Dorian !

Le 7 septembre 2020, la starlette de téléréalité postait une annonce de sa propre mort sur son compte Instagram. Une image noire et une légende plus qu’évocatrice : Marie Garet est décédée.

Elle a depuis pris la parole en public pour s’expliquer et annoncer une grande nouvelle…

Black-Out le 7 septembre

Après une dispute avec son compagnon, Marie Garet décide de partir de son côté. Pour la retenir, son compagnon la tire violemment par le bras. Des témoins décident d’alerter la police.

Le 7 septembre 2020, Marie Garet, infirmière libérale et ex-participante de télé-réalité, publiait sur son compte Instagram une image légendée pour le moins préoccupante…

Après cette annonce sur les réseaux sociaux, les commentaires s’emballent et l’Alésien Dorian Baptiste est accusé de son meurtre. Après cette publication, le chef d’entreprise a d’ailleurs fait l’objet d’énormément de menaces de mort.

« Je me suis retrouvé en pâture sur les réseaux sociaux, et je me suis fait lyncher.” avait-il notamment annoncé à l’occasion de sa 1ère prise de parole en public.

Cette nouvelle a également été l’occasion pour les ex-compagnes du jeune homme de refaire surface sur le devant de la scène, l’accusant de mauvais traitements et de violence pendant qu’elles étaient en couple avec lui. À la suite de ces accusations, Dorian a d’ailleurs fait l’objet d’une convocation judiciaire afin de répondre de ses actes devant la justice.

Alors qu’après plusieurs semaines de silence, Marie Garet avait offert sa toute première interview à Star Mag, celle-ci s’est confiée sur la polémique dont elle avait été l’objet et sur les hauts et les bas de sa relation de couple.

“Je suis passionnée, j’ai pas peur de la mort”

Alors qu’elle échangeait autour des récents événements polémiques dont elle avait été la cible Marie Garet déclare : “On parlait de moi en disant ‘Oui elle a été tabassée, revenons à l’histoire de Marie Trintignant’. C’est trash et ça va mettre la population en haleine”.

Le présentateur lui coupe la parole en relevant le poids de l’exemple utilisé par la starlette. Car il faut tout de même se rappeler que Marie Trintignant est morte sous les coups de son conjoint Bertrand Cantat, une mort confirmée par autopsie.

Il lui demande alors si elle s’identifie à cette femme battue et si sa relation avec Dorian lui rappelle celle de cette femme qui a perdu la vie après avoir été frappée très violemment par son compagnon.

Marie Garet se défend (et la défend ?) immédiatement : “C’était une passionnée. Comme moi.”

“Passionnée au point d’en perdre la vie Marie ? 35 ans c’est jeune pour mourir”, lui demande le présentateur d’un air dubitatif.

“Je suis une passionnée et je n’ai pas peur de la mort.” conclut la blonde avec aplomb.

À l’époque, la jeune femme s’était également défendu au sujet des présumés coups et des bleus qui lui avait été donné par son compagnon, justifiant qu’elle devait ces blessures à des patients qui l’avaient agressée :« La condition de femme battue, je la connais. J’ai été victime il y a sept ans d’un pervers narcissique. J’ai écrit un livre. Et aujourd’hui, on voudrait que je sois battue ? Et que j’accepte la situation ? Non.”

De nouveaux projets pour Marie Garet et Dorian

Après cet acharnement médiatique, le couple s’est installé à Alès et tente de reprendre sa vie d’avant. Et alors que la jeune infirmière libérale de 35 ans avait déjà déclaré toujours être amoureuse de son compagnon, elle a aussi exprimé sa grande envie d’être maman avant ses 40 ans.

“ C’est compliqué de sortir indemne de ce genre d’histoire. Heureusement, on est ensemble, et on a des projets que l’on veut concrétiser. »

Alors que le petit couple n’est ensemble que depuis janvier 2020, il semblerait que des projets de mariage soient déjà au rendez-vous. L’ex-gagnante de Secret Story avait d’ailleurs annoncé qu’elle ne rêvait que d’une chose, porter la robe de marié qui fait tant rêver les petites filles.

Dans ce genre de polémique, tout le monde y va de son grain de sel et donne son opinion. Et entre les récents scandales, le hashtag #meetoo et les accusations d’agressions sexuelles et de violences qui éclatent dans le monde de la restauration ou du cinéma, l’opinion publique a de plus en plus de mal à tolérer ce genre d’événement.

Espérons que si le mariage a lieu, ça sera pour le meilleur, et pas pour le pire…