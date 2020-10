Marie Garet : elle se lâche et fait d’énormes révélations sur les coulisses des Anges 4 !

View this post on Instagram

Toujours bel et bien là et pas prête de vous laisser ma place ✌🏻 #sneakerhead #kicksonfire #highsnobiety #sneakershouts #thebasementapproved #hypebeast #streetwear #nicekicks #hypedstreet #sneakersnews #sneakersmyth #minimalmovement #lsdls #brand #offwhite #nike #ootd #bvlkvis #sneakerporn #supreme #snobshot #boostvibes #igsneakerscommunity #hypefeet #weartga By MG 🌹