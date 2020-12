Marie Garet (Secret Story 5) battue par son mec et laissée pour morte, WTF ?

Une histoire qui demeure floue

L’histoire sur l’ex-candidate de Secret Story 5 a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Tout a commencé le lundi 7 septembre, sur la page officielle de la starlette. Une publication a été postée en déclarant que « Marie Garet est morte cette nuit ». Un message intrigant et énigmatique qui a intrigué, mais surtout levé le doute de ses fans. En effet, ces derniers n’y croyaient pas. Ils ont été persuadés que le compte de leur idole a été piraté. Ou pire, cette annonce n’était qu’une mauvaise blague.

Face à cette situation, il n’a pas fallu beaucoup de temps à Aqababe pour donner davantage d’informations. Le célèbre blogueur a rassuré les internautes que la jeune infirmière est bel et bien vivante. Toutefois, il a annoncé que Marie Garet a été hospitalisée. Faisant suite à une violente dispute qu’elle a eue avec son compagnon, Dorian Baptiste. Selon le blogueur, le 6 septembre, Marie Garet et son copain étaient partis à la dune à Montpellier. Cependant, leur fin de soirée était partie en éclat. En effet, Dorian Baptiste a massacré la star de la téléréalité, pour ensuite la laisser pour morte inconsciente. Ce sont des jeunes femmes qui l’ont vue, et ont appelé les secours.

Toutefois, quelques heures après cette affirmation, Marie Garet était sortie de son silence. Cette dernière a démenti les dires d’Aqababe. Ainsi, sur son compte Instagram, le vainqueur de Secret Story 5 a annoncé qu’elle venait juste de récupérer son compte. Au réveil, elle a été outrée quant aux diverses rumeurs à ses propos, sur la Toile. « Tout ce qui est décrit ci-devant et ci-après est totalement faux. Certes, je suis hospitalisée, mais pour des raisons qui ne regardent que moi. » A-t-elle ajouté. Malgré cette publication de la victime, les internautes, qui sont plus sceptiques, sont convaincus de la véracité des propos d’Aqababe.

Une histoire qui est loin de prendre fin

Marie Garet n’était pas la seule à réagir quant à la publication d’Aqababe. Son compagnon a également voulu donner sa version. Une toute nouvelle explication de l’histoire qui n’a fait que chambouler davantage les internautes. Lors de son passage, dans les colonnes du Midi Libre, Dorian Baptiste s’était défendu. Ce dernier a certifié les propos du blogueur. Notamment en ce qui concerne le fait que sa compagne et lui ont bel et bien été sortis à la Dune. À La Grande-Motte, le dimanche 6 septembre, il a également affirmé qu’ils s’étaient disputés puisque Marie Garet a voulu rentrer à la maison. Une situation qui, selon lui, est fréquente dans toutes les relations amoureuses.

Néanmoins, le jeune homme a nié le fait qu’il a battu sa copine. « Je l’ai juste tirée par le bras », a-t-il annoncé. Depuis cet acte, Dorian Baptiste disait ne plus savoir ce qui était arrivé à la star de la téléréalité. Il a expliqué qu’il a décidé de rentrer seul pour rejoindre le domicile d’un ami. À peine arrivé, il s’était couché. Dès lors, le lendemain matin, il a été abasourdi par les nouvelles qui défilaient sur son compte.

Quoi qu’il en soit, Aqababe va bientôt mettre l’affaire au clair. En effet, ce dernier était énormément remonté suite à un article d’un journal. Stipulant qu’il a fait circuler des « ragots ». Dès lors, ce mercredi 16 septembre, le jeune homme en a rétorqué dans son story. « Je ne laisserai jamais passer ça. Je vous donne rendez-vous très très prochainement. Si Marie Garet allait si bien, pourquoi n’a-t-elle pas donné de nouvelles de vive voix ? Un démenti en post Instagram fond noir ? LOL, à très vite les amis. » A-t-il annoncé. La suite de l’affaire s’annonce donc fort avec Aqababe qui possède des preuves à la main.