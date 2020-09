Marie Garet (Secret Story) déclarée morte, sa mère fait des révélations sur la situation !

Instagram est le site de débats très houleux ces derniers jours. Les fans de Marie Garet, la gagnante de la saison 5 de l’émission Secret Story étaient sous le choc : leur idole avait été déclarée morte. Une nouvelle terrible qui a suscité des interrogations de part et d’autre, notamment les circonstances de sa prétendue mort. Les choses ont continué à s’envenimer jusqu’à ce que d’autres déclarations viennent remettre en question les premières nouvelles qui circulent sur la toile. En réalité, la jeune infirmière est bel et bien vivante. La nouvelle de sa mort était donc une fausse information. Découvrez la suite de cette affaire dans la lecture de cet article.

Hospitalisée, mais bien vivante !

Les choses ne semblent pas être au beau fixe pour Marie Garet. Entre les difficultés qu’elle rencontre quotidiennement, son terrible accident de voiture quelques années plus tôt et les échecs de sa vie amoureuse, la jeune femme semblait bien perdue. Cependant, une nouvelle bien pire est apparue sur les réseaux sociaux. Elle annonçait que la jeune femme était morte.

Cette nouvelle était abasourdissante pour la starlette et ses proches. Elle était totalement infondée et fausse. Très peinée par cette situation, la jeune femme n’a eu d’autre choix que de sortir de l’ombre pour démentir les rumeurs qui circulent sur sa personne. Elle a expliqué que tout ce qui était écrit était complètement faux.

Marie Garet reconnaît qu’elle était hospitalisée pour des raisons personnelles. Cependant, elle exige à ce que ses détracteurs restent éloignés de sa famille. En réalité la fausse nouvelle de sa mort a été annoncée par le blogueur Aqababe. Ce dernier a affirmé que la jeune infirmière avait été battue et laissée pour morte. Il est allé plus loin dans ses déclarations en affirmant que celui qui serait à l’origine de ces méfaits ne serait nul autre que Dorian, l’actuel compagnon de Marie Garet. Cette dernière a totalement nié ces allégations et a déclaré vouloir porter plainte contre le blogueur qui n’en serait pas à son premier coup d’essai.

La starlette de télé-réalité a assuré ses fans qu’elle avait juste été victime de hackers. Ses dires ont été corroborés par sa mère qui affirme que les téléphones de la jeune infirmière avaient été volés.

Qui est Marie Garet ?

Née le 1er avril 1985 à Montpellier, Marie Garet s’est surtout fait connaître en remportant la saison 5 de l’émission de télé-réalité Secret Story. Dès la fin de la saison, elle s’est faite très discrète sur les réseaux sociaux et accordait très peu d’interviews. Après quelques mois passés loin des remous de la scène médiatique, elle s’est installée à Paris où elle a continué à exercer son métier d’infirmière.

Après avoir essayé sans succès de devenir comédienne, Marie Garet a connu des périodes très difficiles, sans doute désemparée par sa célébrité très soudaine. Elle a sorti un livre intitulé Mes larmes. L’infirmière y raconte ses déboires, notamment la relation amoureuse destructrice qu’elle a eue avec un homme toxique et manipulateur. Elle était également victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et a plusieurs fois tenté de se suicider.

Outre sa participation aux saisons 5 et 10 de l’émission Secret Story, Marie Garet a également été candidate dans les saisons 4 et 5 de Les Anges. On l’a également vu dans la première saison de La villa des Cœurs brisés.