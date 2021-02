Marie-Sophie Lacarrau absente du journal de 13 heures : les téléspectateurs sont sous le choc et crient au scandale !

Cette année 2021 aura marqué un très gros tournant pour le monde du journalisme français, comme certains ont d’ores et déjà pu le découvrir avec des grosses annonces que l’on a pu lire ici et là dans les médias français. Il se trouve en effet que le présentateur et animateur mythique Jean-Pierre Pernaut a décidé contre toute attente l’an dernier de mettre fin à la présentation du journal de 13 heures de TF1 qu’il avait eu l’occasion de présenter pendant plus de trente ans.

C’est alors qu’une autre figure de la télévision française a eu l’opportunité de faire son apparition sur la première chaîne de France, et le moins que l’on puisse dire c’est que son passage à été très remarqué.

En effet, Marie-Sophie Lacarrau, la remplaçante officielle de Jean-Pierre Pernaut, a fait parler d’elle plus d’une fois sur les réseaux sociaux, et pas seulement pour sa présentation du journal de 13 heures.

Mais en ce jeudi du mois de février, c’est un gros coup de tonnerre que les téléspectateurs ont eu l’occasion de pouvoir vivre. Un séisme que l’on avait jamais pu connaître à l’époque de Jean-Pierre Pernaut, qui a pourtant eu l’occasion de présenter le journal de 13 heures pendant de nombreuses années avant Marie-Sophie Lacarrau.

Le journal de 13 heures de TF1 absent de l’antenne : les explications de la chaîne en exclusivité

Si certains français se plaisent à regarder le journal de 13 heures sur TF1 chaque jour, le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont pu être très déçus aujourd’hui en voyant que la première chaîne de France avait tout simplement diffusé un autre programme à la place de celui-ci. Il se trouve en effet que cela a été une très mauvaise surprise pour des millions de téléspectateurs qui ne s’attendaient pas à une annonce aussi terrible sur les réseaux sociaux mais également à l’antenne de TF1.

Pas de journal de 13h sur #TF1 aujourd’hui. Problème informatique. Un suspect aurait été aperçu non loin du studio 🧐🧐🔌🔌 #JT13h pic.twitter.com/8ROOYnASoL — 𝓜𝓪𝔁𝓲𝓶𝓮 ⚓️ (@auMaximAum) February 18, 2021

En effet, on a pu apprendre la nouvelle de la part de Marie-Sophie Lacarrau elle-même, qui n’a pas hésité une seule seconde à prendre l’antenne de TF1 pour s’exprimer sur le sujet et pouvoir donner toutes les explications tant attendues.

Alors que certains français attendaient ce moment là avec la plus grande impatience, ils ne s’attendaient certainement pas à ce que Marie-Sophie Lacarrau, la nouvelle remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, prenne la parole pour donner une nouvelle aussi horrible.

Un problème technique empêcherait TF1 de diffuser le journal de 13 heures, les français sont scandalisés

C’est il y a tout juste quelques minutes que Marie-Sophie Lacarrau a donc pris la parole à l’antenne de TF1 pour faire une très grosse annonce, et rapidement celle-ci a pris le dessus sur les réseaux sociaux qui en ont parlé très rapidement.

🇨🇵 FLASH – Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique. (chaîne) #JT13Hpic.twitter.com/tI9d49YjT2 — Mediavenir (@Mediavenir) February 18, 2021

Personne n’avait jamais vu ça avant, et les internautes n’ont clairement pas compris pour quelles raisons exactement le journal de 13 heures avait été annulé au tout dernier moment. Cela a-t-il un lien avec le remplacement de Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacarrau ? Pour le moment, les explications sont encore très floues et on peut dire que malgré la situation qui est catastrophique pour TF1, les répercussions pourraient bel et bien être assez énormes…