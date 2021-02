Marie-Sophie Lacarrau : en plein doute pour le JT de 13h ? Jean-Pierre Pernaut va-t-il revenir ?

C’est une nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux téléspectateurs de TF1 qui se réjouissaient de voir partir le journaliste Jean-Pierre Pernaut du journal de 13 heures. On a ainsi pu découvrir de nouvelles images qui sèment le doute concernant la présentation de Marie-Sophie Lacarrau.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune journaliste avait vraiment la pression pour pouvoir présenter le journal de 13 heures sur TF1. De nombreuses autres journalistes auraient aimé être à la place de Marie-Sophie Lacarrau et cela a été un honneur pour elle d’être choisie pour présenter le journal : mais est-ce que cela sera le cas pour encore longtemps ?

Marie-Sophie Lacarrau en plein doute avant le journal de 13 heures, découvrez les images !

C’est une grosse nouvelle que personne ne s’attendait à voir sur les réseaux sociaux il y a tout juste quelques heures. Depuis maintenant un mois, toute la pression de la présentation du journal de 13 heures se repose sur Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice qui remplace Jean-Pierre Pernaut. Pendant plusieurs décennies, on a en effet pu voir le mari de Nathalie Marquay faire sensation tous les jours sur TF1.

Il se trouve en effet que Jean-Pierre Pernaut avait à son époque la chance d’être à la tête du plus populaire journal de 13 heures avec des pics d’audience vraiment énormes sur la première chaîne de France, on imagine que le trac devrait être assez considérable pour le journaliste qui ne mâche pas ses mots.

Étape à #Montpellier pour rencontrer les équipes de ⁦@TF1LeJT⁩ Encore de belles énergies ! Merci ! pic.twitter.com/vomCOO5bMP — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) December 3, 2020

Depuis, avant que l’on puisse peut être retrouver Jean-Pierre Pernaut sur TF1 comme on a pu le croire en voyant certaines images sur les réseaux sociaux, on peut le retrouver désormais sur LCI dans sa nouvelle grande émission Jean-Pierre & Vous. Toutes les semaines, c’est à chaque fois un très gros événement pour des millions de français qui veulent donner leur avis sur des sujets de l’actualité française.

On a donc pu le voir s’énerver notamment sur la crise sanitaire du coronavirus et plus précisément sur la campagne de vaccination qui est une catastrophe selon certains français qui voudraient pouvoir se faire vacciner dès aujourd’hui.

Mais concernant Marie-Sophie Lacarrau, cette dernière semble beaucoup plus préoccupée et que cela soit à l’antenne de TF1 ou bien sur les réseaux sociaux, l’inquiétude peut se lire sur son visage comme on a d’ailleurs pu le voir il y a quelques heures avec une photo qui en dit long !

Marie-Sophie Lacarrau diffuse une photo stressante sur les réseaux sociaux : elle veut tout vérifier avant la diffusion du journal de 13 heures !

C’est en exclusivité que Marie-Sophie Lacarrau a publié il y a tout juste quelques heures un cliché assez déroutant sur les réseaux sociaux. On peut en effet la voir dans les coulisses du journal de 13 heures, et les images ne sont pas du tout zen !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Sophie Lacarrau (@mariesophielacarrau)

Alors que l’on pensait que la journaliste de TF1 Marie-Sophie Lacarrau serait d’ores et déjà sûre d’elle, il semble n’en être rien, et on peut donc la voir vérifier des images avec un air assez dur sur le cliché publié sur Instagram.

Pour les plus grands fans de Jean-Pierre Pernaut, cette image ne fait que renforcer leurs espérances dans le fait de pouvoir retrouver le journaliste mythique à la présentation du journal de 13 heures, qui est encore à ce jour un des plus regardés en France !