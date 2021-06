Marie-Sophie Lacarrau : gros scandale avec cette critique très violente sur son journal de 13 heures

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles vraiment fracassantes en ce qui concerne Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice du journal de 13 heures qui ne manque pas de faire parler d’elle ! En effet, cette dernière n’a pas froid aux yeux et elle n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’elle peut penser dans les interviews qu’elle peut donner, même si cela ne plaît pas forcément à une partie du public qui le fait savoir par ailleurs. Avec en effet Jean-Pierre Pernaut qui reste dans la mémoire de certains téléspectateurs encore aujourd’hui, il se trouve que l’on a pu voir que certains français avaient envie de pouvoir le retrouver à l’antenne au plus vite, n’étant clairement plus du tout satisfait par la nouvelle présentation de Marie-Sophie Lacarrau, que l’on peut voir depuis plusieurs mois pourtant.

Après une trentaine d’années à l’antenne, il faut dire que pour bon nombre de français aujourd’hui, Jean-Pierre Pernaut faisait partie intégrante du foyer, et pour les français qui ont pu apprendre du jour au lendemain que ce dernier allait tout simplement arrêter de présenter le journal de 13 heures, cela a été une vraie complication à laquelle personne ne s’attendait, c’est le moins que l’on puisse dire ! Néanmoins, après six mois d’antenne, les faits sont indéniables, et ils font même froid dans le dos pour Marie-Sophie Lacarrau… En effet, cette dernière ne cesse d’essuyer les critiques nombreuses et pas toujours très justifiées sur la présentation de son journal.

Marie-Sophie Lacarrau dans la tourmente : elle balance tout dans la presse

C’est dans le podcast Femmes de télé de Télé Loisirs que Marie-Sophie Lacarrau a pu décider de s’exprimer pour la toute première fois sur les critiques assez violentes qu’elle peut parfois recevoir, et qui ne sont par ailleurs pas toujours justifiées, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que pour certains, Marie-Sophie Lacarrau n’est clairement pas à la hauteur des espérances de ce que pouvaient attendre ces derniers, elle n’a pas hésité qu’elle était parfois en désaccord avec les messages qu’elle pouvait lire dans la presse et dans les commentaires des internautes.

Certains d’entre eux ne se privent pas pour dire justement que le journal de 13 heures est uniquement destiné aux personnes du troisième âge, parlant ainsi du « journal des retraités » avec des mots très crus. Toutefois, il se trouve que Marie-Sophie Lacarrau s’en défend et ne veut vraiment pas être perçue de la sorte, comme elle a pu le faire savoir très clairement dans son interview assez intéressante dans le podcast où elle a pu répondre présent pour la toute première fois…

Vers une évolution prochaine du journal de 13 heures de Marie-Sophie Lacarrau ?

Au-delà de pouvoir parler des critiques assez violentes que Marie-Sophie Lacarrau a pu recevoir depuis maintenant plusieurs mois, elle n’a pas hésité une seule seconde à prendre la parole également sur d’autres sujets assez compliqués à maîtriser. Comme on a pu le découvrir, il se trouve qu’elle voudrait justement faire évoluer le journal de 13 heures.

Toutefois, avec des habitudes qui sont bien ancrées chez les téléspectateurs de TF1 depuis maintenant une trentaine d’années, il se trouve que l’on va pouvoir constater que les occasions vont être très limitées !