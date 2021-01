Marie-Sophie Lacarrau : photos chocs, découvrez les images surprenantes de la nouvelle présentatrice du journal de 13 heures !

En ce début d’année 2021, personne ne s’attendait à voir de telles images ! En effet, la journaliste Marie-Sophie Lacarrau, qui remplace Jean-Pierre Pernaut dans le cadre du journal de 13 heures sur TF1, est déjà au cœur d’une énorme polémique qui fait beaucoup de bruit. C’est une très grosse annonce que personne ne s’attendait à voir en ce début du mois de janvier, comme vous allez pouvoir le découvrir…

Marie-Sophie Lacarrau : des débuts dans le journal de 13 heures qui font beaucoup parler dans le monde des médias !

Après que Jean-Pierre Pernaut ait présenté pendant plusieurs dizaines d’années le journal de 13 heures, tout le monde attendait avec la plus grande impatience de voir ce qu’allait pouvoir donner la présentation du journal par une nouvelle personnalité : et le moins que l’on puisse dire, c’est que les toutes premières réactions ne se sont pas faites attendre bien longtemps, comme vous allez le voir.

Alors qu’habituellement, les chroniqueurs des émissions de télévision comme Touche Pas à Mon Poste ne donnent pas leur avis trop rapidement concernant les animateurs de télévision et les journalistes, c’est une attitude que personne ne s’attendait à voir sur le plateau de TPMP Ouvert à tous. En effet, on a pu entendre une chroniqueuse de l’émission parler de la journaliste de TF1 Marie-Sophie Lacarrau dans des propos très peu élogieux. Heureusement, cela était sans compter sur un soutien de choc, et pas des moindres…

En effet, c’est la compagne de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay, qui a directement pris la défense de la nouvelle journaliste du journal de 13 heures venue remplacer son mari. Disant d’elle qu’elle est “formidable”, cela a de quoi vraiment rassurer la principale intéressée, Marie-Sophie Lacarrau, qui doit être flattée devant un tel compliment de la part de l’ancienne Miss France et de son mari Jean-Pierre Pernaut, que l’on peut actuellement voir dans son émission Jean-Pierre & Vous sur LCI dans un concept très novateur qui devrait plaire à ses plus grands fans.

En revanche, concernant la nouvelle journaliste du 13 heures Marie-Sophie Lacarrau, certains ont été très surpris et même très choqués par les images de cette dernière : nous sommes en effet à des années lumières de ce que l’on connaissait de Jean-Pierre Pernaut !

Marie-Sophie Lacarrau : ses photos font polémique sur les réseaux sociaux, on ne s’attendait pas à cela !

Qu’il s’agisse de publier des photos d’elle sans aucun maquillage, ou encore dans des tenues parfois très osées, la nouvelle présentatrice du journal de 13 heures n’a pas froid aux yeux, comme on peut le voir sur son compte Instagram, qui fait un véritable carton notamment depuis qu’elle a remplacé Jean-Pierre Pernaut. Il faut dire que la présentatrice du journal de 13 heures a tout pour plaire !

Avec un physique très attrayant pour certains téléspectateurs qui apprécient voir la présentatrice et notamment sa chevelure bouclée, il n’en fait pas beaucoup plus pour pouvoir les voir craquer complètement devant la présentatrice. Sur les réseaux sociaux, cette dernière n’hésite pas à se montrer sous tous les angles, ne se souciant pas une seule seconde de ce que peuvent penser ses nombreux détracteurs. Une très belle façon pour elle de montrer qu’elle ne s’intéresse pas aux nombreuses critiques et qu’il faudra lui faire preuve de la plus grande confiance pour les années à venir, notamment dans la présentation du journal de 13 heures.