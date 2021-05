Marie-Sophie Lacarrau sous le choc, elle reçoit un « cadeau » très surprenant de la part d’un fan de son journal

Alors que certains téléspectateurs ne se sont toujours pas remis de Jean-Pierre Pernaut qui a dû quitter récemment le journal de 13 heures, on peut dire que personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que Marie-Sophie Lacarrau prenne autant la parole depuis qu’elle a pu avoir l’occasion de prendre son poste pour remplacer le journaliste mythique de TF1.

Il faut bien avouer que la pression est très forte pour l’animatrice, car Jean-Pierre Pernaut a été à la présentation du journal de 13 heures pendant plus d’une trentaine d’années, rien que ça ! Pour les plus grands fans du journaliste, c’est la douche froide : avec la crise sanitaire liée au coronavirus, ils n’ont malheureusement pas pu profiter pleinement de la dernière année de présentation du journal de 13 heures par Jean-Pierre Pernaut. A la place, pendant une très grande partie de l’année, on a dû voir son remplaçant Jacques Legros qui a pu toutefois faire des audiences vraiment exceptionnelles.

En revanche, en ce qui concerne Marie-Sophie Lacarrau, la plupart des téléspectateurs ne sont pas si élogieux, c’est le moins que l’on puisse dire. Excepté certains d’entre eux qui semblent vraiment fans de la journaliste, il se trouve que la présentatrice a fait face à de nombreux défis en moins de 6 mois déjà.

Marie-Sophie Lacarrau dans la tourmente : elle vit un très gros calvaire depuis son arrivée sur TF1

Même si la journaliste a pu se préparer comme elle a pu pour la présentation du journal de 13 heures du TF1, elle ne s’attendait sans doute pas à ce que cela passe aussi mal pour sa première année à l’antenne. En effet, depuis le tout début du mois de janvier, on ne cesse de voir de nombreux dérapages en plein direct avec la journaliste Marie-Sophie Lacarrau.

Récemment, on a même pu entendre une information complètement folle au sujet de la présentation du journal de 13 heures. Il se trouve que la présentation du journal n’a pas pu avoir lieu il y a quelques semaines de cela, à cause d’un problème technique en plein direct qui avait empêché la diffusion. Malheureusement, les audiences du journal concurrent sur France 2 ont pu exploser ce jour là !

Plus récemment encore, il se trouve que Marie-Sophie Lacarrau a été contrainte de s’absenter complètement de l’antenne pour une toute autre raison. En effet, la journaliste a été victime du coronavirus, et elle a donc été contrainte de s’isoler pour ne pas avoir à contaminer tout le reste de son équipe. Heureusement, elle va bien mieux depuis et on a pu le constater encore une fois sur les réseaux sociaux et à l’antenne de TF1 !

Marie Sophie Lacarrau reçoit un cadeau très spécial de la part d’un téléspectateur

C’est une très grosse annonce que Marie Sophie Lacarrau a pu faire ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En effet, il semblerait que ses fans soient prêts à tout, et on a encore pu le voir une nouvelle fois sur son profil Instagram.

On se doute bien que les animateurs et les journalistes reçoivent souvent des cadeaux de la part des téléspectateurs, mais il se trouve que Marie Sophie Lacarrau a reçu quant à elle un panier en osier !