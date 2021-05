Marie-Sophie Lacarrau victime du coronavirus, les téléspectateurs ne savent pas si elle reviendra…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Marie-Sophie Lacarrau aura vécu des premiers mois vraiment terribles depuis son arrivée à TF1. Personne n’aurait pu imaginer que le remplacement de Jean-Pierre Pernaut allait pouvoir être aussi difficile et compliqué à vivre. Marie-Sophie Lacarrau est en effet à l’antenne depuis le mois de janvier et les catastrophes ne font que de s’accumuler…

Marie-Sophie Lacarrau est très critiquée depuis son arrivée sur le journal de 13 heures

Avec une présentation du journal de 13 heures pendant plus de 30 ans, on peut dire que les téléspectateurs de TF1 ont pu à force s’habituer à voir Jean-Pierre Pernaut à l’antenne. Mais malheureusement pour ses plus grands fans, Jean-Pierre Pernaut a pu décider contre toute attente de quitter complètement son poste de journaliste au sein du 13 heures de TF1. Pour autant, il reste encore assez présent dans le groupe TF1, d’autant plus que Marie-Sophie Lacarrau vient tout juste d’arriver.

Si certains pensent d’ailleurs que Jean-Pierre Pernaut pourrait très bien revenir après Marie-Sophie Lacarrau, ils se trompent sans doute. En effet, on a pu voir que ces derniers jours, le joker de Jean-Pierre Pernaut était de retour à l’antenne, et cela, pour une durée indéterminée encore…

Le journaliste venu remplacer au pied levé Marie-Sophie Lacarrau qui est au plus mal

C’est une situation terrible qu’a pu vivre Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice du journal de 13 heures sur TF1. Elle ne s’attendait sans doute pas à vivre un drame comme on a pu le découvrir. En effet, Marie-Sophie Lacarrau a été victime du coronavirus, et elle a été donc contrainte de quitter le journal de 13 heures dans l’urgence. Il faut d’ailleurs préciser que ce n’est pas la première fois que l’on peut entendre parler d’un présentateur de TF1 contraint d’arrêter les tournages à cause du COVID-19.

On se souvient notamment de la situation vraiment tragique de Jean-Luc Reichmann, il y a tout juste quelques semaines. Celui-ci n’avait pas hésité une seule seconde à prendre la parole pour annoncer sa maladie et dire qu’il ne pouvait plus assurer les tournages des 12 coups de midi. Mais heureusement, avec un mois d’émissions enregistrées à l’avance, rien n’a pu se voir à l’antenne et les téléspectateurs n’ont pas été inquiets.

En revanche, concernant Marie-Sophie Lacarrau, la situation est complètement différente, et elle a même été plutôt effrayante pour certains téléspectateurs fidèles de TF1. Tout le monde s’attend en effet à pouvoir retrouver Marie-Sophie Lacarrau dans les plus brefs délais, mais qu’en est-il réellement ?

Marie-Sophie Lacarrau : va-t-elle pouvoir revenir au journal de 13 heures ?

Alors que les téléspectateurs de TF1 sont très inquiets pour Marie-Sophie Lacarrau, ils se demandent si la journaliste pourra être un jour présente à nouveau à l’antenne de TF1. Heureusement, il se trouve que nous avons une très bonne nouvelle pour eux, et non des moindres.

En effet, Marie-Sophie Lacarrau sera de retour à l’antenne pour présenter le journal de 13 heures dès lundi. Une très belle occasion de profiter de ce moment unique pour les millions de français qui souhaitent s’informer pendant leur pause déjeuner. À partir de lundi, ils pourront donc voir à nouveau Marie-Sophie Lacarrau sur leur petit écran, afin de pouvoir s’informe sur l’actualité dans le monde mais également dans les villages français !