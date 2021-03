Marie-Sophie Lacarrau : la vie de la journaliste est complètement ruinée à cause de la présentation du journal de 13 heures

On peut dire que Jean-Pierre Pernaut doit bien imaginer le calvaire que doit vivre sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau, la toute nouvelle présentatrice du journal de 13 heures qui fait un gros carton actuellement sur l’antenne de TF1. Il faut dire que cette dernière n’a pas hésité une seule seconde à prendre ce travail à coeur, comme cela été le cas pour Jean-Pierre Pernaut, l’ancien présentateur du journal de 13 heures que l’on a pu voir officier pendant plus de 30 ans.

Malheureusement, l’année 2020 aura été très difficile pour le journaliste, notamment à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui a fait un gros carnage dans le monde médiatique français : ce dernier avait été contraint d’abandonner purement et simplement la présentation du journal de 13 heures.

Journal de 13 heures : une année complètement catastrophique pour les journalistes qui font face à des difficultés

Et pendant de très longues semaines, on avait donc pu voir son remplaçant Jacques Legros, avec lequel les relations étaient tout à fait cordiales mais sans être trop proches, comme on a pu le découvrir en effet dans certaines déclarations du journaliste qui n’avait pas hésité à tout balancer dans les médias.

Pour autant, les journalistes de TF1 restent d’habitude plutôt discrets concernant leur travail, et les toutes dernières déclarations de Marie-Sophie Lacarrau font assez froid dans le dos, comme on a pu le voir dans le magazine Nous deux sorti récemment. On peut dire que cela a pu être très compliqué de pouvoir prendre le relai de ce journaliste mythique qui est encore très apprécié par les français.

On ne compte plus par ailleurs le nombre de messages qui demandent avec impatience le grand retour de Jean-Pierre Pernaut, mais celui-ci n’est pas prévu pour le journal de 13 heures.

Bien que l’on puisse le retrouver sur LCI dans son émission Jean-Pierre & Vous, le journaliste fait également son grand retour dans l’émission Grands reportages sur TF1, mais pour le moment son retour dans le 13 heures de TF1 n’est pas prévu ! Dans le journal Nous deux, Marie-Sophie Lacarrau n’a pas hésité une seule seconde à revenir sur les difficultés à pouvoir présenter le journal de 13 heures tout en conciliant sa vie de famille.

Marie-Sophie Lacarrau : depuis le journal de 13 heures qu’elle présente, de grosses difficultés annoncées

On imagine que depuis que la journaliste Marie-Sophie Lacarrau doit présenter le journal de 13 heures sur TF1, cela peut être très compliqué pour elle de pouvoir vivre sa vie de famille bien tranquillement, contrairement à tout ce que l’on pourrait penser. En effet, il se trouve que comme elle l’a déclaré dans le magazine Nous deux dans le dernier numéro qui a été publié, elle fait tout son possible pour penser d’abord à elle et à sa famille avant son travail.

Mais force est de constater que cela n’est pas facile tous les jours : elle admet volontiers que ses enfants ont dû apprendre à grandir avec Marie-Sophie Lacarrau qui a été très présente à la télévision. Une enfance qui parfois peut être très difficile à vivre pour certains enfants de journalistes ou de stars françaises.