Mariés au premier regard 5 : Yannick balance tout sur sa rupture avec Mélina

Personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à une telle nouvelle de la part de Yannick qui a décidé de tout balancer contre toute attente. Par le passé, on savait déjà que certains candidats de cette émission de télé-réalité pas comme les autres avaient déjà eu des problèmes importants dans leur couple.

En effet, il faut dire que cette émission de télé-réalité qui permet à des centaines de français de se rencontrer chaque année est souvent mise à mal. Concrètement, cette émission propose à des français de se marier sans même s’être vu, au premier regard, comme l’annonce clairement le titre de l’émission. À l’heure où de plus en plus de français sont justement perdus et ont besoin de visibilité dans leur vie de tous les jours, ils font le choix de se marier, mais cela peut parfois tourner au vrai cauchemar, c’est le moins que l’on puisse dire !

En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de penser que le concept de cette émission allait pouvoir voir le jour, notamment depuis que certaines émissions de télé-réalité ont été assez violemment critiquées par le passé, comme on a encore pu le voir récemment à l’occasion des 10 ans de l’émission Loft Story.

Bien que cette émission se base avant tout sur des faits scientifiques, certains couples n’arrivent pas à rester ensemble, et pour bon nombre d’entre eux, c’est la douche froide : ils se rendent compte qu’ils doivent divorcer au bout de certaines semaines ou de plusieurs mois.

Yannick de Mariés au premier regard : une histoire d’amour perdue…

S’il y a bien un couple qui a pu marquer les esprits de la cinquième saison de Mariés au premier regard, c’est bien Yannick et Mélina. En effet, alors que certains couples auraient pu penser contre toute attente qu’ils allaient rester ensemble pendant tout le reste de leur vie, on se rend compte que tout est beaucoup plus compliqué que prévu. Pourtant, quand on voit les toutes premières images de Yannick et Mélina dans Mariés au premier regard, tout semble aller pour le mieux entre les deux protagonistes.

À l’heure où certains couples pourraient penser d’ailleurs qu’ils sont faits l’un pour l’autre, cela peut rapidement tourner au cauchemar au bout de certains mois ou de certaines années : certains couples en ont fait l’amère expérience et sont encore traumatisés… Mais en ce qui concerne la décision de Yannick et Mélina de rompre, cela a été vraiment avec le plus grand étonnement que l’on a pu voir cela arriver… Dans les premières émissions que l’on a pu voir, tout semblait aller pour le mieux entre les deux candidats, mais visiblement, c’est par la suite que les choses se seraient vraiment très mal passées entre eux…

Des problèmes au sein du couple de Yannick, il balance tout sur Mélina

C’est contre toute attente que Yannick a décidé de tout balancer sur Mélina pour enfin mettre les choses au clair ! En effet, dans une récente interview, il a pu admettre en exclusivité que c’est seulement après avoir pu s’installer avec la jeune femme qu’il s’est rendu compte de son erreur.

De son propre aveu, même en essayant de joindre les deux bouts et de tout faire pour que les choses se passent au mieux dans le couple, cela a été un échec et il a été contraint de mettre fin à la relation…