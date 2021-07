Mariés au premier regard : Mélina officialise son divorce avec Yannick et balance tout sur leur relation !

C’est une situation vraiment terrible et même insoutenable pour le couple mythique de l’émission de téléréalité française Mariés au premier regard. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que le couple allait pouvoir décider de se séparer du jour au lendemain, mais les détails de la séparation ont pu scandaliser les internautes qui ne pensaient pas pouvoir vivre une rupture aussi terrible et brutale, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, certains fans de l’émission de Mariés au premier regard vont pouvoir se recentrer sur d’autres couples qui sont bien restés ensemble et qui peuvent leur sembler bien plus sérieux.

D’ailleurs, certains téléspectateurs avaient dit haut et fort dès le départ que le couple formé entre Yannick et Mélina était tout simplement formé de toutes pièces, ce qui n’a pas du tout plus à tous les fans du couple qui se sont vus insultés parfois et même menacés sur les réseaux sociaux. En effet, il n’est pas rare de voir certains fans se déchirer sur le web, et parfois cela peut provoquer des passions assez déroutantes. Il faut dire que ce couple de la saison 5 avait tout pour plaire, et les dernières annonces que l’on a pu apprendre font vraiment froid dans le dos.

Mais si certains auraient pu croire que Mélina et Yannick allaient taire les détails de leur séparation, c’était sans compter sur Mélina qui a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour prendre la parole à ce sujet. Avec des déclarations vraiment choquantes, on imagine que la séparation a dû être assez difficile pour elle, même si on imagine qu’elle pourra s’en remettre avec le temps, notamment avec un nouveau compagnon peut-être dans les semaines, les mois, ou les années à venir…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ღ꧁ 𝑴é𝒍𝒊𝒏𝒂 || MAPR5 (@melina_mapr5)

Mariés au premier regard : Yannick et Mélina formaient le couple parfait !

Il n’y a que très peu de couples qui peuvent rester ensemble après avoir été réunis dans l’émission mythique de Mariés au premier regard. En effet, la saison 5 donnait Yannick et Mélina comme un couple parfait, et personne n’aurait à l’époque pu s’imaginer qu’ils allaient pouvoir se séparer après aussi peu de temps, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, certains téléspectateurs étaient tout simplement persuadés que le jeune couple avait un très bel avenir devant lui, mais cela ne semble pas du tout avoir été le cas…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ღ꧁ 𝑴é𝒍𝒊𝒏𝒂 || MAPR5 (@melina_mapr5)

En effet, les dernières annonces que l’on a pu apprendre en ce qui concerne le couple sont sans appel, et elles font plutôt froid dans le dos. Certains n’en reviennent d’ailleurs toujours pas et pourraient être en mesure de penser que le couple a bel et bien été formé de toutes pièces par la production depuis le début. Les scandales ne cessent de pleuvoir sur Mariés au premier regard, et on a récemment pu lire des déclarations assez choquantes d’autres candidats et candidates de l’émission qui ont pu décider de tout balancer, même si cela ne plaît pas à tout le monde…

Mélina (Mariés au premier regard) : elle donne des détails sur sa séparation avec Yannick

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que Mélina, que l’on a pu découvrir dans l’émission Mariés au premier regard, a pu décider contre toute attente de donner des détails croustillants sur son quotidien avec Yannick.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ღ꧁ 𝑴é𝒍𝒊𝒏𝒂 || MAPR5 (@melina_mapr5)

Mais pour aller encore plus loin, il se trouve que la jeune femme a enfin décidé de dire haut et fort qu’elle était enfin séparée officiellement de Yannick : une décision forte qu’elle a réussi à prendre malgré toutes les pressions !