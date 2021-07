Mariés au premier regard : un des couples divorce officiellement ! Plusieurs fans crient au trucage !

C’est une très grosse annonce qui risque de faire beaucoup de bruit dans le monde de la téléréalité, et c’est surtout une très mauvaise nouvelle qui va se concrétiser, comme on a pu le voir ces dernières heures sur les réseaux sociaux et dans les médias français. En effet, on a pu apprendre dernièrement que le couple emblématique de l’émission Mariés au premier regard, que l’on a pu découvrir à la saison 5 de cette émission, avait tout simplement décidé de divorcer officiellement. Pour les amateurs de l’émission qui pouvaient apprécier le couple entre Mélina et Yannick, c’est vraiment la douche froide : personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la situation allait être aussi catastrophique entre les deux protagonistes.

Il faut dire que le concept de l’émission de Mariés au premier regard est vraiment révolutionnaire et pourrait faire penser à une blague, même si dans la réalité il n’en est rien. Concrètement, cela consiste tout simplement à demander à des célibataires qui ne se connaissent pas de se marier du jour au lendemain, sans s’être jamais vu au préalable. Malheureusement, depuis les touts débuts de l’émission, les scandales ne manquent pas, et on ne compte plus les déclarations toutes plus choquantes les unes que les autres de certains candidats qui ont pu révéler notamment des coulisses assez scandaleuses de l’émission.

D’autres ont quant à eux décidé de frapper très fort en disant haut et fort dans les réseaux sociaux et dans les médias que plus rien ne se passait comme il faut dans leur couple, et dévoilées ils réfléchissent donc très sérieusement à divorcer. Cela a été le cas pour plusieurs couples récemment, mais personne n’aurait pu penser que cela allait concerner directement Mélina et Yannick qui étaient présents parmi les grands modèles de cette émission…

Mariés au premier regard : un cauchemar pour Mélina et Yannick avec une histoire scandaleuse…

Alors que leur histoire avait très bien commencé, on aurait pu croire que le couple entre Mélina et Yannick, que l’on a découvert dans la saison 5 de Mariés au premier regard, aurait pu aller jusqu’au bout ou au moins pendant encore quelques années. Mais malheureusement, l’histoire en aura voulu autrement, et il se trouve que le couple a décidé aujourd’hui de divorcer officiellement. Il faut d’ailleurs bien avouer qu’avec la dernière crise liée au coronavirus, bon nombre de couples en ont décidé également.

En effet, avec l’avènement du télétravail notamment, certains français se rendent comptent qu’ils ne se supportent plus du tout, et ils ne veulent plus du tout vivre ensemble, ne voulant faire plus aucun effort. On avait pu le ressentir ces derniers mois dans le couple entre Yannick et Mélina, où la situation semblait être de plus en plus catastrophique, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, personne ne saurait dire si la production de l’émission Mariés au premier regard a pu intervenir ou non pour que l’union entre le couple soit encore et toujours présente après plusieurs mois après la diffusion de l’émission…

Mariés au premier regard : des coulisses peu glorieuses dévoilées par d’autres candidats…

On a pu voir également sur les réseaux sociaux des anciens candidats de l’émission de Mariés au premier regard prendre la parole, et on peut dire qu’ils n’ont pas été forcément très gentils avec la prise de parole qu’ils ont donnée.

Certains n’hésitent pas à dire haut et fort que toute l’émission est truquée, même sans prendre aucune précaution et au risque de devoir voir la production se retourner contre leurs accusations qui restent très graves…