Marilyn Monroe aimait tellement cette pièce, vous pouvez d’ailleurs l’acheter !

Des vêtements et des accessoires ont pu profiter d’une belle visibilité grâce à Marilyn Monroe. Cette dernière avait un certain goût pour les vêtements et les tenues portées lors de rendez-vous ont toujours eu autant de succès. Elles sont même mythiques, elles ont également traversé les décennies sans prendre une seule ride. Aujourd’hui, une pièce incroyable revient sur le devant de la scène et vous ne serez pas déçu par la qualité.



Marilyn Monroe avait acheté un gilet à 6 euros

Marilyn Monroe avait tendance à voyager que ce soit pour sa vie privée ou sa carrière professionnelle. Elle avait traversé alors les pays et quelques pièces pouvaient rythmer son quotidien. C’est de cette manière qu’elle a pu découvrir ce gilet tricoté et il avait des motifs inspirés de la culture mexicaine. Le prix à l’époque était assez faible puisqu’elle avait pu le payer 6 euros seulement, mais désormais, le tarif est conséquent.

Marilyn Monroe a bien sûr une tenue mythique qui a traversé les époques à savoir la robe blanche .

. Le décolleté était incroyable et elle a pu connaître la gloire grâce à Jean-Louis Berthault, un couturier français.

Si vous souhaitez trouver le fameux gilet, vous avez rendez-vous sur Instagram ou Pinterest.

En effet, certaines photos vous permettent de le découvrir sans aucune difficulté et vous pourrez même l’adopter.

Il y a bien sûr des tenues qui s’inspirent de celles portées par Marilyn Monroe au cours de sa courte carrière.

Vous pourrez alors débourser quelques euros pour l’acheter via des boutiques spécialisées. Par contre, si vous souhaitez vous offrir le gilet de Marilyn Monroe, c’est aussi possible, mais il faudra par contre prévoir une somme considérable puisqu’il est facturé plus de 140 000 euros. Ce n’est pas n’importe quel gilet puisqu’il s’agit de la version utilisée par l’actrice. Nous sommes donc bien loin de la somme payée par la star à l’époque puisqu’elle avait déboursé 6 euros. Il faut également noter qu’il connaît toujours autant de succès, il sera même possible de le tricoter si vous avez des compétences dans ce domaine. Vous devrez par contre bien respecter les motifs.



Comment porter le gilet de Marilyn Monroe ?

Vous avez pu constater qu’il est relativement court, Marilyn Monroe avait tendance à le porter comme une petite robe et non comme un gilet traditionnel. Il sera donc parfait avec une petite jupe, une robe avec des tons similaires ou encore un pantalon assez cintré. Avec la ceinture au niveau de la taille, cela permet de mettre en valeur vos formes et vous ne serez pas déçu par le résultat. Marilyn Monroe le portait donc comme une petite robe, il sera aussi parfait avec cette technique notamment au printemps et en été si vous avez des jambes longues et fines afin de les sublimer.

Il sera également envisageable de le porter de la manière la plus classique comme un gilet traditionnel. Il sera alors parfait pour vous apporter un peu de chaleur en hiver avec un pull relativement fin puisqu’il est épais. La version de Marilyn Monroe propose une maille assez fine, soyez donc vigilant si vous achetez des modèles similaires, il faut bien que le rendu soit similaire. Certaines boutiques décident souvent de sortir des pièces mythiques du même genre puisqu’il est toujours agréable de porter une tenue inspirée du dressing de Marilyn Monroe qui a toujours aujourd’hui de nombreux fans dans le monde entier.

Le gilet est dans tous les cas une pièce maîtresse de votre dressing qui mérite votre attention.