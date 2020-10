Marina Carrère d’Encausse est-elle en couple avec Michel Cymes ? Révélations !

On connait tous l’emblématique Marina Carrère d’Encausse, l’animatrice qui co-présente le Magazine de la Santé, et lors de son passage à l’antenne d’Europe 1, celle-ci a dû répondre à des questions plus qu’indiscretes concernant l’ex-présentateur Michel Cymes et une possible romance entre les deux personnalités…

Journaliste, médecin et en couple ?

Depuis quelque temps, les rumeurs, les fausses histoires de couples de stars, les solutions et les fausses études sur le covid-19, fusent à travers les réseaux sociaux.

Les Français ont peur, ils sont curieux, ils s’intéressent, il s’ennuie, mais quoiqu’il en soit, pendant le confinement et même après, le #restezchezvous à pour certains été bénéfique et a permis de faire gonfler les résultats d’audience.

C’est notamment le cas de Marina Carrère d’Encausse qui présente Le magazine de la santé aux côtés d’Emma Strack, Régis Boxelé, Philippe Charlier, Fabien Doguet chaque jour à 13h40 sur France 5.

Et oui, ce magazine informatif présenté par des personnes compétentes était pile-poil ce qu’il fallait au français durant cette pandémie mondiale. Rappelons que Marina Carrère d’Encausse est à la fois écrivaine, journaliste et médecin, elle sait donc de quoi elle parle.

Ce rendez-vous santé est donc devenu incontournable pour beaucoup, et durant la pandémie de covid-19, ils ont été plus de 300 000 nouveaux téléspectateurs à se donner rendez-vous tous les jours sur France 5 vers 16h40.

Un beau score pour un magazine de santé qui ne parle ni de scoop people, ni de scandales scabreux, ni de couples de télé-réalités !

Mais où est donc Michel Cymes

Les fans inconditionnels du Magazine de la santé se rappelleront certainement qu’avant Marina, il y a eu Michel! Une personnalité à la fois intelligente et drôle qui avait su rendre l’information et la santé intéressantes pour beaucoup de néophytes.

L’ex-présentateur était d’ailleurs extrêmement proche de l’écrivaine, docteure en médecine et actuelle présentatrice. À tel point, que bon nombre de téléspectateurs ont commencé à s’imaginer une romance entre les deux personnalités du petit écran.

Alors que Marina Carrère d’Encausse était invitée ce mardi 13 octobre 2020 dans l’émission Ça fait du bien sur Europe 1, la question s’est vite présentée à elle.

Et la spécialiste n’y est pas allée par 4 chemins, balayant d’un revers de main les rêves les plus fous des téléspectateurs :“Mais non !”, a-t-elle tout simplement rétorqué à Anne Roumanoff, l’animatrice qui lui avait demandé si elle était ou avait été en couple avec Michel.

Mais la réponse de la présentatrice du Magazine de la santé ne s’arrête pas là, puisqu’elle s’est empressée d’ajouter : “On a beaucoup travaillé ensemble, on se voit toujours, et il connait à peu près toute ma vie comme je connais la sienne. C’est un ami très très proche, mais surtout on était amis avant de faire de la télévision. Donc, à l’antenne, il y avait deux amis ensemble, on n’a pas créé quelque chose d’artificiel.”

Des confrères et des amis hors antennes, mais point de romance…

Amis depuis longtemps, Marina Carrère d’Encausse est donc la mieux placée pour soutenir son confrère Michel Cymes.

Et c’est notamment ce qu’elle a fait le mardi 5 mai 2020, lorsque son ami avait décidé de se mettre en première ligne contre le covid-19 pour soutenir le personnel soignant et avait opéré en même temps une “diète médiatique”. Avant que l’épidémie ne se transforme en pandémie mondiale, Michel Cymes avait affirmé que le covid-19 n’était ni plus ni moins qu’une simple grippe. Des propos qui lui avaient valu pas mal de critiques de la part de certaines personnalités publiques et des médias.

“Le tollé, c’est toujours facile. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui n’ont rien à faire si ce n’est de critiquer.”, déclarait alors Marina Carrère d’Encausse.

La docteure en médecine préférait d’ailleurs ne pas trop donner son avis sur la situation :“ Au début, c’était compliqué d’apprécier la gravité de cette épidémie. On ne pensait pas que cela allait évoluer comme cela. Je préfère me planquer derrière des spécialistes”, avait-elle admis à l’époque.

La présentatrice a donc au moins eu le mérite d’accepter son manque de connaissance en la matière, au lieu de s’improviser « opinologue » sur un sujet qu’elle ne maîtrise pas : “Je suis médecin, mais pas du tout spécialiste ni de ce virus, ni de la réanimation, ni d’épidémiologie ni de santé publique. Et je ne suis pas sur le terrain. Donc je fais parler mes confrères qui sont sur le terrain.”

En revanche, pas de romance à l’horizon 2020 entre Marina Carrère d’Encausse et Michel Cymès….