Marina Foïs sur le film « Enorme » : elle fait des confidences sur ses scènes intimes avec Jonathan Cohen !

Afin de faire la promotion de leur prochain film Enorme, Marina Foïs était dans l’émission Quotidien. Elle n’y était pas seule car Jonathan Cohen lui tenait compagnie. Pendant l’émission, les deux acteurs ont tenus à raconter quelques anecdotes du tournage du film. C’est ainsi que Marina a fait des révélations assez osées sur les parties sensuelles du film.

Une promo à coup de révélations…

Les stars Marina Foïs et Jonathan Cohen ont été reçus sur les plateaux de l’émission Quotidien. Ils y étaient pour parler de leur prochain film dénommé « Enorme ». Tout le long de l’émission, ils ont parlé de certaines anecdotes qui se sont déroulées au cours du tournage du film. La sortie médiatique avait pour but de faire la promotion du film. Les révélations faites par l’actrice Marina Foïs se sont plus portées sur la réalisation des scènes amoureuses du film.

Par ailleurs, le chef d’œuvre cinématographique « Enorme » est une comédie racontant une histoire. Il s’agit de l’histoire d’un couple qui s’est retrouvé dans une impasse. Frédéric (Jonathan Cohen) et Claire (Marina Foïs) ont un désaccord sur un sujet délicat : Avoir un enfant. N’ayant pas l’aval de sa femme, Frédéric décide d’avoir un enfant dans le dos de sa femme. Comme on peut s’y attendre, le film contient quelques parties sensuelles. C’est de ces scènes que parlent justement, Marina Foïs sur le second numéro de la saison de l’émission Quotidien.

Levée de voile sur le tournage du film

Jonathan Cohen et Marina Foïs sont revenus sur l’expérience vécue. Ils n’ont pas eu de gêne à se pencher sur le déroulement du tournage. Notons que l’actrice a un grand sens de l’humour et ne sait pas se taire. Elle n’a pas hésité à balancer une révélation alléchante sur son « Fréderic ». Elle commence d’abord par notifier que les acteurs « tradi » ont une manière singulière de tourner les scènes amoureuses. Pour réussir le tournage, ils utilisent des « protections » appelées « Fausses chattes ». Elle continue en précisant que les hommes sont aussi dotés de « fausses b**** ».

La déclaration de Marina ne s’arrête pas là. Elle fait une remarque des plus croustillantes. Selon l’actrice la fausse b*** de Jonathan Cohen en était une très « belle ». Ces propos de Marina Foïs n’ont pas manqué d’amuser toute l’équipe de Yann Barthès. Jonathan Cohen a aussi rigolé sur la révélation de son « épouse Claire ». Il faut avouer que la réaction de Jonathan était courageuse.

Marina prête à montrer des preuves…

Après une telle révélation de Marina Foïs, l’animateur Yann a voulu en savoir plus. L’actrice a donc craqué sous l’insistance du présentateur. « Je n’ai pas mon portable sur moi mais tout à l’heure, venez dans ma loge j’ai des photos à vous montrer » a déclaré l’actrice. Cependant, les photos détenues par Marina sont non diffusables, ce qui a rendu l’animateur de TMC pétillant d’impatience.

Impatient Yann Barthès a voulu voir les photos dans l’immédiat, mais il s’est heurté à un grand « Non ». L’actrice a décrit l’instrument de scène comme un « str**g en latex avec des poils dessus ». Elle a précisé que des rubans étaient utilisés comme attache pour éviter un effet collant sur la peau. Aussi, elle a commandé à Yann le curieux d’aller suivre le film afin d’en voir plus. Rappelons que le film est sorti le 02 Septembre 2020.