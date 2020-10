Marina Kaye : la chanteuse explique son album en postant un message déroutant sur son compte Instagram !

View this post on Instagram

TWISTED : Quand je suis arrivée en studio pour écrire Twisted, je cherchais encore le thème de mon prochain album. Je savais que j’avais fait le tour des non dits et que je voulais un maximum d’authenticité dans chacun des titres que j’écrirais. J’ai commencé à discuter avec Afsheen et Josh Combee avec qui j’ai créé la chanson, et je me suis rendue compte que j’étais prête à dire aux gens ce que j’étais sans crainte ni honte. J’ai des cotés que je ne maitrise pas moi-même, parfois je ne sais même plus qui je suis, et j’ai compris que ce n’était ni grave ni inacceptable. Twisted était le premier grand pas vers l’acceptation totale de ce que je suis quelqu’en soient les conséquences.